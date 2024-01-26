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大陸 大陸焦點 特派現場

英商人遭中國政府關押！曾在中工作40年　美媒：恐有更多人

▲。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美媒稱，一名英國商人遭中國政府關押。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社

美媒華爾街日報26日報導，一名英國商人在中國工作40年後被關押，中英政府都未公開提及過此事。這可能顯示，有更多外國商人在中國遭到關押，但公眾並不知情。

報導指出，這名英國商人叫史東斯（Ian J. Stones），在中國工作40年，曾任職於通用汽車（General Motors）、輝瑞（Pfizer）等大型美國企業，後來又成立了自己的諮詢公司Navisino Partners。2018年，他從公眾視野中消失了。

報導指出，一位在中國商界廣為人知的外國商人被悄無聲息地關押，這凸顯出在中國經商的風險。

對於此案，中國外交部25日回應華爾街日報提問時稱，史東斯因為非法向海外出售情報被判刑5年。中國外交部表示，史東斯曾對判決提起上訴，但去年9月被駁回。

報導指出，過去一年，中國政府向部分外國企業問話並禁止一些銀行家出境後，外國高管對前往中國越來越擔心。

去年4月，中國修訂了「反間諜法」，試圖加強政府對更廣泛的數據和數字活動的控制，這讓在中國經營的企業面臨更大風險。

史東斯的女兒Laura Stones說，她父親經歷了一場閉門審判，使館人員和家人都不准出席。她說，使館人員和一名家屬被批准出席了一次聽證會。

Laura Stones說，她的父親在剛剛被拘留的時候還很健康。之後，由於醫療服務跟不上且營養不良，導致嚴重危及生命的傷害和健康問題，這些問題也沒有得到中國政府的妥善解決。

她表示：「我們希望現在幫助他恢復健康還為時不晚，並祈禱中國政府能繼續盡其所能照顧我的父親，直到他回家。」

她說，英國大使館的工作人員每隔4到6週就會去探望她父親，了解他的狀況，但中間曾有長達6個月不准領事探視，也沒有關於她父親的任何消息，這讓家人無法確定他是否還活著。

紐約大學（New York University）美亞法律研究所（U.S.-Asia Law Institute）名譽所長孔傑榮（Jerome Cohen）指出，中國法律體系不透明是導致越來越多的人擔心赴中旅行安全的原因之一，即使是希望與中國接觸的人也不例外。孔傑榮說：「他們擔心自己會遭到逮捕或拘留，那樣他們就沒指望了。」

報導指出，史東斯的諮詢公司Navisino Partners的前員工不予置評。企業註冊數據庫天眼查顯示，該公司2021年已在中國註銷。

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