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韓國牛奶價格創14年新高！乳製品漲價　「中國冰淇淋」價格低爆紅

▲韓國牛奶價格創14年新高，「中國冰淇淋」價格低爆紅。（圖／翻攝自央視財經）

▲「中國冰淇淋」因價格低近幾年在韓國受到歡迎。（圖／翻攝自央視財經）

記者廖翊慈／綜合報導

韓國統計廳近日發布一份數據指出，牛奶價格創下近14年以來的最高值。冰淇淋的原物料之一便是牛奶，這也造成冰品價格不斷調漲，因此價格低廉的中國冰淇淋成功打入韓國市場。截至去年10月，中國冰淇淋進口規模已超過10億韓元，創下歷史新高。

▲韓國牛奶價格創14年新高，「中國冰淇淋」價格低爆紅。（圖／翻攝自央視財經）

▲韓國牛奶價格高漲，不少便利商店推出自有品牌的牛奶。（圖／翻攝自央視財經）

據《央視財經》報導，根據韓國統計廳近日發布的最新數據，去年牛奶消費者物價指數較前一年上漲9.9%，創下近14年以來的最高值，達到同期整體消費者物價上漲率的2.8倍。不只牛奶，優格、起司、奶粉等乳製品同樣漲勢明顯。

牛奶是用來做冰淇淋的主要原料，韓國多家食品生產企業在去年，先後多次上調冰淇淋的價格，導致如今韓國民眾吃冰淇淋也感覺有一點負擔。本月發布的一項調查顯示，去年第四季度，冰淇淋的價格漲幅超20%。

▲韓國牛奶價格創14年新高，「中國冰淇淋」價格低爆紅。（圖／翻攝自央視財經）

▲韓國起司、乳酪、優格、奶酪等乳製品也跟著漲價。（圖／翻攝自央視財經）

隨著韓國國產冰淇淋變貴，中國冰淇淋憑藉價格優勢迅速打開韓國市場。在無人冰淇淋店、火鍋店等場所，中國冰棒、冰淇淋隨處可見。截至去年10月，進口中國冰淇淋規模已超10億韓元，創下歷史新高，最近三年平均每年維持30%的漲勢。

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