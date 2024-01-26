陸女「手指遭竹筷刺傷」送醫手術！醫藥費「高達7萬元」傻眼了

▲女子手指遭筷子刺傷，前往醫院治療。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

陝西西安一名女子在火鍋店用餐時被竹筷子刺傷手指，店家將她送到醫院治療後，醫院竟然收取了1.7萬元人民幣（約7.2萬元新台幣）的醫藥費，令店家非常傻眼，質疑院方為了賺錢「小病大治」。

店家表示，女顧客比較愛乾淨，用餐之前先用溼巾擦了筷子，但可能用力過猛，筷子上面有刺，將她的手指刺傷了一個小傷口，「我們本著負責的態度，把客人送到了西安的紅會醫院。」

店家提到，當時醫院給出兩種治療方案，一個是直接拔出來，問題可能不大，但是會有細菌在，也有可能感染；第二個是動手術，費用在一萬元左右，「我們不希望客人留下隱患，選擇動手術，花了一萬元，還要再加上之前的檢查費用2千元。」

不料，幾天之後，女客人又聯絡了火鍋店，稱自己已經沒事了，但醫院還需要繳納5千元。店家於是派人赴醫院調取費用單據，發現醫療費竟高達1.7萬元，包含西藥1700多元、檢查30元、治療1000多元、手術5680元、材料5900多元、床位160元等。

店家強調，他們最不能理解的是，其中有一個操作事先將患者患處的血吸一部分出來再回輸，這項操作費用5000多元，「我們是本著對顧客負責的態度處理好這件事情，但是如果她是自己平時不小心刺傷了，還會做手術嗎？還會花這麼多錢嗎？」

影片發表後在網路上引起很大關注，不少人都質疑醫院是知道店家會付帳，知道有利可圖，才會故意「小病大治」。

醫院工作人員則解釋，針對此事，患者並未提出任何異議，醫院是本著「一切為病人服務」的態度對待病患，因病患本人未提出異議，所以病患相關情況不能公開。

醫院工作人員還說，作為醫務單位，他們並不清楚患者與火鍋店之間的關係，醫院只負責治病救人，也只對患者負責，「如果患者自己提出質疑，我們肯定很快會調查清楚，給出回應。」