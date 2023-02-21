女自備竹筷…趁店員轉身猛撈捐款箱！偷千元鈔假好心補投零錢

記者邱中岳、蔡怡萍／台北報導

一名女子到台北市一家超商購物時，看見櫃台旁的愛心捐款箱中有千元鈔票，竟然趁店員背對沒注意時，從口袋中拿出竹筷，伸進捐款箱中撈出紙鈔，得手後將竹筷收好，再假好心從自己皮包內翻出幾個零錢投入捐款箱，隨後若無其事離開，警方透過監視器畫面將女子逮捕後，依竊盜罪移送地檢署偵辦。

▲女賊拿出竹筷偷撈愛心捐款箱，得手千元，再換投數枚硬幣進箱子掩人耳目。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）



北市中山分局中山二派出所日前接獲超商報案，表示店內愛心捐款箱之現金遭竊賊偷取，損失1千餘元，警方立即展開偵辦；經循線調閱監視器追查後發現，竊嫌為一名身材瘦小女子，趁店員背對整理貨架不注意之際，從口袋中拿出竹筷，將捐款箱內的千元紙鈔撈出來放入錢包內，整個過程只花大約20秒。

女子得手後，沒有急著離開，而是從自己錢包底部撈出數枚零錢，再投入捐款箱，意圖掩人耳目後離去，員警依犯嫌特徵逐一過濾比對，發現呂姓女子涉嫌重大，遂通知其到案說明，全案將依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

中山分局提醒，民眾應妥善保管自身財物，並加強防竊措施，以杜絕竊嫌覬覦，避免讓宵小有機可趁；警方將持續打擊犯罪，全力確保民眾財產安全。