　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

2023五大災禍！土耳其地震鬆餅式塌樓近6萬死　泰坦號深海內爆5亡

▲▼2023回顧，土耳其地震「鬆餅式塌樓」近6萬死　泰坦號深海內爆5人瞬亡。（圖／路透）

▲土耳其地震瞬間建物「鬆餅式坍塌」，潛水器泰坦號下潛失聯後內爆。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

2023年並不平靜，除了烏俄與以哈戰爭持續延燒，全球各地大小災禍不斷，包括地震、暴雨、氣候變遷加劇後更異常且嚴重的自然災害，甚至一系列失誤累積釀成的遺憾人禍。本文就帶您回顧今年的五大天災人禍。

土耳其百年大地震

土耳其與敘利亞邊境2月6日發生規模7.8強震，在兩國造成5萬9259人死亡、逾12萬人受傷、約150萬人無家可歸，被形容為「全球本世紀最致命強震」。除了人員傷亡，擁有上千年歷史的加濟安泰普城堡（Gaziantep Castle）、180年歷史的土耳其「耶尼清真寺」（Yeni Mosque）也遭嚴重破壞。

外界分析，三大不利因素導致死傷慘重，包括時間、天氣、建築。首先，地震發生在凌晨4時，大部分民眾仍在睡夢中，根本沒時間逃跑。其次，當時正值濕冷冬季，氣溫降至攝氏零度以下，持續零星降雨及飄雪，不僅提高救援難度，也讓受困者面臨失溫致死風險。最後，雖然受災地區位於板塊交界處，但已200年未發生類似災害，加上政府建築安全法規執行不力，釀成建築物「鬆餅式坍塌」的慘劇。

▼土耳其南部遭到地震重創。（圖／路透）

▲▼土耳其強震、土耳其地震。（圖／路透）

泰坦號深海內爆

鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」（Titanic）6月18日下潛後失聯，研判發生內爆，5名乘客全數罹難。消息傳開後，美國與加拿大一度展開跨國搜救，希望在艙內氧氣耗盡前找到人，未料仍於6月23日宣告噩耗，也在事發海域及鐵達尼號遺址附近尋獲散落殘骸。

科學家研判，泰坦號失聯時已深入水下3000公尺，此時水壓極高，艙體任何裂縫或缺陷都會引起內爆，宛如「揉紙團」一般往內壓扁，且過程僅有30毫秒，快到大腦來不及向身體傳遞疼痛訊號。

此外，泰坦號被公司「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）宣稱是世上最先進潛水器，卻遭質疑設計不良、偷工減料。例如使用遊戲把手控制方向、船體設計為管狀導致壓力分布不均、未經測試就使用碳纖維製造船體等。

▼泰坦號遭質疑設計不良、偷工減料。（圖／路透）

▲▼觀光潛水器「泰坦號」採用非常規的碳纖維複合材料和細長艙室設計，恐怕是導致承受更大水壓而失事的主因。（圖／路透）

夏威夷野火

夏威夷毛伊島（Maui）8月8日爆發嚴重野火，導致至少100人喪命、67人受傷、4人失蹤，被稱為夏威夷史上最嚴重的自然災害。其火勢迅速蔓延至全島，燃燒面積6800多公頃，2000多棟建築被毀，包括深具歷史意義及觀光價值的渡假城鎮拉海納（Lahaina）。

科學家認為，「外來種野草」是助長野火蔓延及強度的關鍵因素之一，這些植被覆蓋夏威夷群島1/4面積，首先在濕潤冬季快速生長，接著在乾燥夏季變成「火藥庫」。此外，夏威夷擁有全球最大規模的戶外公共安全警報系統，災難發生時卻完全沒有啟動，研判可能是因為野火產生的極端高溫，才會導致警報器集體失靈。

▼毛伊島發生史上最致命野火。（圖／路透）

▲▼美國夏威夷野火、拉海納鎮（Lahaina）。（圖／路透）

摩洛哥大地震

摩洛哥9月8日深夜11時發生規模6.8、深度僅18.5公里的淺層強震，至少2960人喪命、5674人受傷，被形容為該國120年來最嚴重地震，靠近震央的馬拉喀什市（Marrakech）與鄰近地區死傷慘重，甚至有聚落幾乎全毀。當地傳統建築物幾乎都以泥磚、石頭和木樑搭建而成，遇上晃動時相當脆弱，卻因為地處偏遠山區、地形崎嶇，提高救援難度。

《紐約時報》分析指出，摩洛哥位於非洲板塊與歐亞板塊交界處，雖然不常發生地震，每年土地甚至只移動0.4公分左右，但多年以來板塊緩慢移動所累積的壓力，仍可能引發致命強震。此外，也因為板塊移動速度緩慢，使得監測板塊運動及找出斷層等研究更加困難。

▼摩洛哥建物脆弱，導致強震死傷更慘重。（圖／路透）

▲▼摩洛哥強震。（圖／路透）

利比亞雙水壩潰堤

利比亞遭風暴丹尼爾侵襲，多日的致災性降雨，最終在9月10日導致東北部兩座水壩潰堤，7公尺高的洪水傾瀉而出，宛如海嘯摧毀位於下游的德納市（Derna），至少1/4市區被直接沖入海裡。雖然各方死傷統計數據不一，但推估至少有5000至10000人喪生。

水壩潰堤後，居民抨擊當局未能提前警告或疏散，即便多年前就發現水壩漏水，通報後卻未獲處理。不過，也有人認為，這場悲劇雖然痛心，卻讓2011年起陷入內戰而長期分裂的國家，暫時團結起來。

▼利比亞遭風暴襲擊引發水壩潰堤，下游的德納市幾乎全毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼利比亞洪水。（圖／達志影像／美聯社）

 
ET快訊
2023全球五大災禍　強震近6萬死
控賴清德老家「幽靈房屋」　新北地政局再揭航照：92年後新建物
快訊／台中男墜落國道　遭多車撞輾慘死
陸短裙正妹「淪乞丐」牙齒掉光呆坐路邊！流浪2個月
快來領大獎　桃捷找「第1.5億位乘客」特徵曝光
邀山本由伸吃高級日料　大谷翔平這頓飯說服合體
小S兩女兒聖誕穿超辣！　變身兔女郎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國「超級高鐵」夢碎！　Hyperloop One倒閉

多國護衛就緒！　馬士基宣布：準備恢復紅海航行

2023五大災禍！土耳其地震鬆餅式塌樓近6萬死　泰坦號深海內爆5亡

聖母院斥資260億重建！　2024巴黎奧運搶先亮相

滑「囚犯交友網站」結識坐牢未婚夫　她羞喊：出獄後就結婚

俄唯一「核動力破冰船」傳火警！火勢蔓延30平方公尺　已緊急撲滅

聖誕老人夜晚來送禮物　小孩幾歲開始不信？心理學家這麼說

搭酷航謊稱身上有炸彈！星戰鬥機急升空　澳男被判6個月監禁

以色列軍方：在加薩北部地下隧道「發現5名人質遺體」

以軍空襲加薩至少70死！　開戰以來最致命

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

0求生慾！男友遲到30分鐘　還用魔術變中指女友超爆氣

野生林曉培快閃信義區　與街頭藝人飆唱「心動」

姊姊在寒冬睡夢中猝死　雞排妹與黃秀芳推廣CPR)

王心凌唱《愛你》吳謹言.黃小蕾現身　台上玩親親..讚她：內心非常強大

女兒堅持買魚刺青爸不准　拿了又放20秒...他輸了

美國「超級高鐵」夢碎！　Hyperloop One倒閉

多國護衛就緒！　馬士基宣布：準備恢復紅海航行

2023五大災禍！土耳其地震鬆餅式塌樓近6萬死　泰坦號深海內爆5亡

聖母院斥資260億重建！　2024巴黎奧運搶先亮相

滑「囚犯交友網站」結識坐牢未婚夫　她羞喊：出獄後就結婚

俄唯一「核動力破冰船」傳火警！火勢蔓延30平方公尺　已緊急撲滅

聖誕老人夜晚來送禮物　小孩幾歲開始不信？心理學家這麼說

搭酷航謊稱身上有炸彈！星戰鬥機急升空　澳男被判6個月監禁

以色列軍方：在加薩北部地下隧道「發現5名人質遺體」

以軍空襲加薩至少70死！　開戰以來最致命

凱利開玩笑變成真！大谷翔平真的送車　美媒：大家共贏

史上最慘老公近況曝！「生3女兒」都不是親生：和她不共戴天之仇

周海媚愛犬想媽媽！聽到「去很遠地方」眼睛泛淚　靈性反應惹鼻酸

感冒藥製毒爆炸1死1傷！他「衣服被腐蝕破洞」慘死　4同夥遭判刑

強烈冷氣團發威！今夜明晨第二波降溫　低溫跌破10度範圍擴大

周海媚愛犬眼泛淚！　「知道媽媽去了很遠的地方」表情哀愁網心疼

上海迪士尼「動物方城市」超夯設施急停運　知情者：小孩跳車被壓

「3P是夢想中的事」！男PO前女友性愛片喊：我很騷...下場慘了

柯文哲宣傳車疑破壞古蹟！尷尬卡恆春西門　駕駛違反文資法遭函送

美國「超級高鐵」夢碎！　Hyperloop One倒閉

兩貓打架...被「強迫和好」黏TT　鬆手後秒破功！網笑：更好打了

國際熱門新聞

一家5口拿台灣護照　入境古巴遭拒

月收16萬每天工作6hrs　請不到人

2023全球富有國家排名　台灣擊敗日韓

3兄弟爆反目「2人殺1人」！調查結果逆轉

2023全球最富裕國家排名出爐　台灣列第14位

小孩幾歲開始不信聖誕老人？心理學家揭真相

男童搭車太安靜！爸回頭驚見兒「車窗夾頸」命危

尪輕生全家怪她　人妻遭活活燒死

2023年五大天災人禍回顧

日滑雪場27歲陸女闖禁滑區！倒插雪堆窒息死

少女和繼父同房　被「夜夜性侵」懷孕4個月

24歲人妻驚喜發現懷孕　卻遇車禍1屍2命

以哈戰爭殃及平民　輝達及全球員工捐逾4.6億元

以軍空襲加薩至少70死！　開戰以來最致命

更多熱門

相關新聞

甘肅地震重創當地農牧業　經濟損失達23.2億元

甘肅地震重創當地農牧業　經濟損失達23.2億元

甘肅省臨夏州積石山縣18日深夜11時59分發生規模6.2地震，造成重大傷亡。據官方通報，截至23日上午8時，地震造成的經濟損失達到人民幣5.32億元（約新台幣23.2億元）。

忍零下12度搜救！汪窩領犬員懷裡取暖

忍零下12度搜救！汪窩領犬員懷裡取暖

青海地震災區挖出一家五口 三成人用棉被抱著兩名孩子一同遇難

青海地震災區挖出一家五口 三成人用棉被抱著兩名孩子一同遇難

恐怖巨浪「水淹駕駛室」　郵輪失去動力

恐怖巨浪「水淹駕駛室」　郵輪失去動力

狗震後「遭泥漿掩埋30小時」獲救

狗震後「遭泥漿掩埋30小時」獲救

關鍵字：

2023年度回顧土耳其大地震土敘大地震泰坦號鐵達尼號夏威夷毛伊島野火摩洛哥地震利比亞水壩潰堤風暴

讀者迴響

熱門新聞

聖誕老公公在這！21：15通過台灣

24歲女陰道突摸到「一顆貢丸」！　醫一查：慢慢垂下來了

台人遇寒流最愛1穿搭！全場認同：跟鐵皮屋一樣

快訊／國1清晨「轎車撞行人」　當場死亡

赤西仁、黑木梅紗宣布離婚

泡湯到一半…突起身抽菸！男業務下秒「直接倒地」身亡

辣妹暖暖包卡在胯下　阿伯目睹表情超驚恐

一家5口拿台灣護照　入境古巴遭拒

D乳網紅遭催婚！妹幫1句回擊秒KO

《全明星4》劉漢之求婚成功！希臘愛琴海浪漫下跪

今晨7.5℃！16縣市低溫特報　「全台連下2天」時間曝

再凍一波！聖誕節清晨最冷「探9度」　「全台有雨」時間出爐　

侯凱旋苑租金貴　他指責民進黨是元凶

大谷感激讓17號　送保時捷當謝禮

阿翔老婆聖誕趴穿超辣！

更多

最夯影音

更多
沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做
熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面