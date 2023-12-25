2023五大災禍！土耳其地震鬆餅式塌樓近6萬死　泰坦號深海內爆5亡

▲土耳其地震瞬間建物「鬆餅式坍塌」，潛水器泰坦號下潛失聯後內爆。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

2023年並不平靜，除了烏俄與以哈戰爭持續延燒，全球各地大小災禍不斷，包括地震、暴雨、氣候變遷加劇後更異常且嚴重的自然災害，甚至一系列失誤累積釀成的遺憾人禍。本文就帶您回顧今年的五大天災人禍。

土耳其百年大地震

土耳其與敘利亞邊境2月6日發生規模7.8強震，在兩國造成5萬9259人死亡、逾12萬人受傷、約150萬人無家可歸，被形容為「全球本世紀最致命強震」。除了人員傷亡，擁有上千年歷史的加濟安泰普城堡（Gaziantep Castle）、180年歷史的土耳其「耶尼清真寺」（Yeni Mosque）也遭嚴重破壞。

外界分析，三大不利因素導致死傷慘重，包括時間、天氣、建築。首先，地震發生在凌晨4時，大部分民眾仍在睡夢中，根本沒時間逃跑。其次，當時正值濕冷冬季，氣溫降至攝氏零度以下，持續零星降雨及飄雪，不僅提高救援難度，也讓受困者面臨失溫致死風險。最後，雖然受災地區位於板塊交界處，但已200年未發生類似災害，加上政府建築安全法規執行不力，釀成建築物「鬆餅式坍塌」的慘劇。

▼土耳其南部遭到地震重創。（圖／路透）

泰坦號深海內爆

鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」（Titanic）6月18日下潛後失聯，研判發生內爆，5名乘客全數罹難。消息傳開後，美國與加拿大一度展開跨國搜救，希望在艙內氧氣耗盡前找到人，未料仍於6月23日宣告噩耗，也在事發海域及鐵達尼號遺址附近尋獲散落殘骸。

科學家研判，泰坦號失聯時已深入水下3000公尺，此時水壓極高，艙體任何裂縫或缺陷都會引起內爆，宛如「揉紙團」一般往內壓扁，且過程僅有30毫秒，快到大腦來不及向身體傳遞疼痛訊號。

此外，泰坦號被公司「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）宣稱是世上最先進潛水器，卻遭質疑設計不良、偷工減料。例如使用遊戲把手控制方向、船體設計為管狀導致壓力分布不均、未經測試就使用碳纖維製造船體等。

▼泰坦號遭質疑設計不良、偷工減料。（圖／路透）



夏威夷野火

夏威夷毛伊島（Maui）8月8日爆發嚴重野火，導致至少100人喪命、67人受傷、4人失蹤，被稱為夏威夷史上最嚴重的自然災害。其火勢迅速蔓延至全島，燃燒面積6800多公頃，2000多棟建築被毀，包括深具歷史意義及觀光價值的渡假城鎮拉海納（Lahaina）。

科學家認為，「外來種野草」是助長野火蔓延及強度的關鍵因素之一，這些植被覆蓋夏威夷群島1/4面積，首先在濕潤冬季快速生長，接著在乾燥夏季變成「火藥庫」。此外，夏威夷擁有全球最大規模的戶外公共安全警報系統，災難發生時卻完全沒有啟動，研判可能是因為野火產生的極端高溫，才會導致警報器集體失靈。

▼毛伊島發生史上最致命野火。（圖／路透）



摩洛哥大地震

摩洛哥9月8日深夜11時發生規模6.8、深度僅18.5公里的淺層強震，至少2960人喪命、5674人受傷，被形容為該國120年來最嚴重地震，靠近震央的馬拉喀什市（Marrakech）與鄰近地區死傷慘重，甚至有聚落幾乎全毀。當地傳統建築物幾乎都以泥磚、石頭和木樑搭建而成，遇上晃動時相當脆弱，卻因為地處偏遠山區、地形崎嶇，提高救援難度。

《紐約時報》分析指出，摩洛哥位於非洲板塊與歐亞板塊交界處，雖然不常發生地震，每年土地甚至只移動0.4公分左右，但多年以來板塊緩慢移動所累積的壓力，仍可能引發致命強震。此外，也因為板塊移動速度緩慢，使得監測板塊運動及找出斷層等研究更加困難。

▼摩洛哥建物脆弱，導致強震死傷更慘重。（圖／路透）

利比亞雙水壩潰堤

利比亞遭風暴丹尼爾侵襲，多日的致災性降雨，最終在9月10日導致東北部兩座水壩潰堤，7公尺高的洪水傾瀉而出，宛如海嘯摧毀位於下游的德納市（Derna），至少1/4市區被直接沖入海裡。雖然各方死傷統計數據不一，但推估至少有5000至10000人喪生。

水壩潰堤後，居民抨擊當局未能提前警告或疏散，即便多年前就發現水壩漏水，通報後卻未獲處理。不過，也有人認為，這場悲劇雖然痛心，卻讓2011年起陷入內戰而長期分裂的國家，暫時團結起來。

▼利比亞遭風暴襲擊引發水壩潰堤，下游的德納市幾乎全毀。（圖／達志影像／美聯社）

