店員狂逼買2件內衣…偷挪用優惠「說出去就下面爛掉」！結局爽爆

▲原PO遇到態度很差的店員。（示意圖／CFP）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人買東西，除了重視商品品質也在意服務態度。一名女網友抱怨，近日只想要買一件運動內衣，但店員卻不斷推銷2件更划算，還說可以偷用其他客人的金卡會員幫忙打折，但如果她說出去就「下面爛掉」，讓她覺得很不舒服，最後受不了店員的態度，直接離開櫃位並客訴。眾人看完直呼「好療癒的結局！」

原PO在Dcard發文表示，最近去百貨公司的運動用品店買運動內衣，當時店員不斷建議可以一次買2件，但因為她當下只想要一件，所以拒絕推銷。沒想到對方突然把她拉到櫃檯旁邊，說可以用其他客人的金卡會員幫她打折，這樣多買多划算等，接著還警告「不准跟別人說我幫妳偷用其他客人的金卡，這樣真的很便宜，妳在外面不可能拿到這種價格，如果妳講了妳就…下面爛掉！」

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▲店員突詛咒「說出去就下面爛掉」。（示意圖／記者李佳蓉攝）



原PO聽到當下覺得很不舒服，結果店員還繼續說「有些人很白爛都會講出去，那些人都下面爛掉」，她猜測對方應該常常用這個手法，來誘惑別的客人多買，還用威脅語氣說這些話，真的很低俗難聽，因此最後仍堅持買一件就好。未料店員仍未放棄，又說還有更優惠的價格，如果她還是不接受就乾脆不賣了，「妳就都不要買！」

原PO聽完後仍不買單，於是回應「我真的不需要2件，那我照妳的意思不買了」，隨後就走出門市，店員當下錯愕直喊「妹妹回來啦」，但她完全沒有回頭就離開了，也不欣賞對方的銷售手法，「這個激將法用得很可悲，但還是祝福她，畢竟她人生和腦袋只有這些東西，就不跟她計較了」。

不少人看到直說，「這結局真是通體舒暢」、「好傻眼，真的沒必要順著她」、「這結局很棒，真的連一件的業績都不要給她」、「不就一堆女生被她半強迫買東西，傻眼」、「這個人根本有事吧…心態超差」，還有網友建議，「這種的打過去客訴，公司查到紀錄的話，會賠得很快樂喔，討厭這種破壞規則的人」、「拜託請妳一定要客訴她」、「客訴吧，她這樣刷別的顧客的金卡也觸犯規定了」。

原PO透露，事後有填寫網路上的顧客意見，後續有接到樓管來電致歉，已經確定店員身分，會開立罰單並請公司員工訓練；另外也有接到品牌經理致電，指出之後會減少該店員的排班，也確定會開立罰單，也針對用詞不當的部分致歉，且表示會寄購物金補償。