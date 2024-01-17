五金行「1塑膠商品」賣550元！他嚇傻：以為在逛百貨公司…一票吵翻

▲原PO發現塑膠擦手紙盒賣550元。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人要買生活用品或零件，會到五金行購物。不過一名網友抱怨，原本覺得五金行的商品比較便宜，可是最近去逛的時候，發現一個塑膠擦手紙盒要價550元，驚呼「以為在百貨公司購物」，完全無法接受。文章曝光後掀起討論，但多數人支持店家，「有標價有什麼好公審的？」

原PO在臉書「爆怨2公社」發文表示，在他印象中，市場旁的五金行都在賣比較便宜的商品，不過近日實際去逛，發現一個塑膠的擦手紙盒要550元，讓他當場看傻眼，「讓人以為在百貨公司購物」。他也說同價格可在淘寶或是蝦皮上可以買好幾個，「這個物價應該是最低薪資6萬元的富裕國家的物價」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，有網友認為，「台灣商人不都是玩文字遊戲戲弄消費者嗎？更何況又是以三姑六婆為大宗族群的區域」、「現在五金行不見得便宜哦」、「不想等就買，可以等就看看蝦皮或淘寶囉」、「現在五金行有的都很貴，便宜的很少了」。

但多數人支持店家，「有明標示價格有什麼好公審的」、「你以為你是進去10元商店嗎」、「店租跟店員薪水是不用算嗎」、「訂價就在那裡，買賣看個人，奧客」、「有店租、水電成本本來就會比較貴，優點是你現場就能看到實體，買回家就能用。要便宜就網路買等個幾天就好了！公審店家有用嗎」、「550就以為在百貨公司，你是不是沒去過百貨公司」、「如果窮到連550都花不起，可以不要用」、「老闆又沒逼你買單」。