一口氣領8個包裹！「不要積貨」驚呆她　店員崩潰：會拿不到

▲原PO一口氣領8件包裹。（示意圖／與新聞事件無關／記者屠惠剛攝）



網搜小組／劉維榛報導

有些人不想跑太多趟，會等包裹一次到貨才去取！然而一名妹子網購8件東西，恰好包裹陸續到貨，她去取貨時，卻被店員提醒「不要積那麼多貨再取」。一番話驚呆她求問「真的會讓店員很困擾嗎？」文章曝光後，引來網友解釋「不同日期、分類不一樣會難找吧，後面如果有結帳的就等到死」，店員也說話了。

一名女網友在Dcard表示，前一陣子領了很多免運券，失心瘋狂網購，買的東西恰好都到貨，豈料去取貨時，竟被店員提醒「不要積那麼多貨再取」。

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此番話一出，讓原PO感到錯愕又委屈，她並非刻意累積到多少件數才去取貨的，也好奇求問大家看法，「8件商品一次領，真的會讓店員很困擾嗎？」

文章曝光後，網友則回，「應該是前面的貨沒領，空間不夠，新的貨會進不去吧！才會希望大家到貨就拿不要放太久」、「不同日期、分類不一樣會難找吧，後面如果有結帳的就等到死」、「我累積2件到貨才去領，店員穿梭兩個貨架才把2個包裹拿出來，可能分類方式讓同個收貨人的東西分散在不同貨架，8件就非常分散，要取比較久」、「一次領多件包裹還好，比較麻煩的是很多包裹裡面，先拿幾個，例如到了8個包裹 ，先拿裡面的2～3個」。

有店員現身解釋，「店員路過，我們會這樣告知是怕客人的包裹到貨時間不一定，如果想全部都到再一起拿，可能會拿不到先到店的某幾樣包裹。我曾經遇過客人一次拿過32個包裹，很厲害的是...她的包裹都是幾乎一起來的」、「客人都一次來一堆貨，但他也都一次領，我反而覺得那種先領哪幾件的很煩，還要在那邊一個一個對，不然就是明明就同一個人，然後後3碼一堆，還用一堆奇怪的名字」。