除夕夜打牌「誰手氣最旺」？12生肖財運出爐　這2類人偏財運賺翻

▲除夕夜不少人會與親朋好友一同打牌、暢聊守歲。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

今（9）天是一年一度的除夕夜，相信不少民眾在吃完年夜飯後，會有人選擇摸個幾圈或是打個幾局牌來守歲。命理師小孟老師也分享了12生肖在除夕當天的財運狀況，大部分的生肖偏財運都不錯，其中屬兔的人偏財運旺，適合買彩券，且大小獎都能獲利；屬狗的賭運好，可買刮刮樂試手氣。

鼠：

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適度控管消費支出，避免年菜過度花費。

牛：

為過年花費支出多，但偏財運旺收入多。

虎：

勤儉節約控制預算，外出偶遇朋友請客。

兔：

偏財旺適合買彩券，大獎小獎獲利滿滿。

龍：

偏財收入機會增多，紅包禮券持續入袋。

蛇：

洽談合作生財愉快，計畫穩定不易波動。

馬：

小額投資獲利穩固，今日名利雙收有望。

羊：

線上投資理財獲利，兼差多賺財富入袋。

猴：

財富浮現貴人相助，摸彩券中獎機會多。

雞：

新的副業工作機會，趁年節大賺打工財。

狗：

偏財運不賴，但需理性控管支出。

豬：

福神財神都來祝福，購買商品優惠不斷。

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