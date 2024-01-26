攀玉山去年釀8死43傷！64件遇難高山症占大宗　多位於「此處」

▲玉山2023年發生64件山難，共釀成8死43傷 。（圖／翻攝自玉山國家公園臉書，下同）



記者高堂堯、黃資真／南投報導

玉山國家公園管理處統計2023年山難事故總計64件，共84人遇難，其中更有8人不幸死亡，據統計，高山症為最大宗占18人，其次是疾病12件，玉管處強調，若登山一開始出現頭痛、噁心等身體不舒服症狀，請不要逞強，盡早下山。

玉管處說明，遇難84人中，有8人死亡、43人受傷、33人平安，園區內高山症以多日程路線的發生機率較高，且發生位置通常都是進退兩難的地方，例如南二段的轆轆谷山屋到大水窟山屋之間、馬博橫斷的馬博山屋到喀西帕南山之間、以及新康橫斷等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

玉管處宣導，登山一開始如果有身體不舒服的症狀(頭痛、頭暈、厭食、噁心、全身倦怠等)，請不要逞強，盡早下山不要硬撐前行，等到撐不住才報案求援，地面救援人員是無法即時趕到的，加上救難直升機受天候、山域地型及氣流等諸多因素影響，也未必每次都能夠順利執行吊掛救援，當緊急事件發生時，仍需先靠自已與隊伍成員相互扶助先行自救，不放棄同行的山友。

此外，玉管處也提到，疾病造成的事故多，同時也是高死亡率的事故類型，所以要請山友們多注意自己的身體健康，本身有慢性疾病或裝有輔助器材者，登山時更要審慎評估自己的身體狀態，因為高山環境與高山運動狀態，更會擴大人體的不適反應，更容易發生意外。

而創傷案件數多，經常是未注意步道環境而不慎造成腳踝扭傷，或是因跌倒、滑落造成的擦挫傷，甚有嚴重導致骨折，所以行進期間，請多注意步道環境狀況，小心行走，踩穩踏點，緩慢前行。上山前也務必要加強自身體適能訓練及行前準備，以防體力耗盡、精神不佳或注意力不集中，降低跌倒、滑落等意外造成創傷的發生機會。