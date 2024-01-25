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社會 社會焦點 保障人權

獨／沒有塑膠袋套頭！高雄五口命案　他曝現場狀況：別在傷口撒鹽

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市發生一家五口尋短命案震驚社會，外傳三個孩子有被「塑膠袋套頭」，不過現在第一時間前往救援的袁姓女死者同事出面痛批根本就是「亂說」，他拿出當下警消跟警察破門進入的全程完整影片來還原整個現場情況，不管是大人或是小孩根本就沒有塑膠袋套頭，痛心的呼籲「不要在家屬的傷口上撒鹽了」。

▲小A為自己身亡的同事抱不平，拿出當天影片強調根本沒有「塑膠袋套頭」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲小A為自己身亡的同事抱不平，拿出當天影片強調根本沒有「塑膠袋套頭」 。（圖／記者吳奕靖攝）

21日晚間，28歲的袁姓女死者的同事小A(化名)在另外3位同事的陪同下來到死者的租屋處，因為她已經曠班多天，而且20日晚上打電話就沒有人接通，所以4個人相約一起過來關心，沒想卻親眼目睹這場悲劇，當時他們覺得怪，所以才會通知警察到場一起找人，不過死者租屋處的大門反鎖，他們在警察的同意下找來鎖匠開門，第一道門打開之後，發現第二道門反鎖，而且從門縫當中看見死者已經躺在地板，因此趕緊通報消防隊來協助破門救人，無奈悲劇發生了。

「不要在家屬的傷口上撒鹽了！」小A真的又生氣又難過，他說在21日遺體送往殯儀館相驗的時候，他們4個人也被檢察官傳喚到現場詢問，他都一一如實交代，只是他怎麼也沒想到，這幾天竟然傳出小孩屍體有被塑膠袋套頭？這讓他為死者抱不平，一家5口死亡已經是場悲劇了，為何還要傳一些「無中生有」的事？

▲小A為自己身亡的同事抱不平，拿出當天影片強調根本沒有「塑膠袋套頭」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲當天報警的小A說救援過程，他不僅目擊而且還有錄影，根本沒有塑膠袋套頭 。（圖／記者吳奕靖攝）

他拿出當下從找鎖匠到整個打開門到目擊現場的第一手過程影片，還原根本就沒有看到任何死者有被「塑膠袋」套頭，小A表示：「都沒有套塑膠袋，不知道為何有這樣的傳聞，實在沒有必要這樣子傳，人家都已經過世了，為了做文章又添油加醋，把沒有的事情說成是有的，這樣很不應該，這樣是在人家的傷口上撒鹽。」

小A很沮喪，因為自己同事一家發生不幸又被傳成這樣，真的很不應該，「看到就很難過，看到那個畫面就很難過。」

袁姓女子是從事精品買賣生意，老公是個上班族，會讓他們想要輕生的原因，外傳是「經濟壓力」，小A說袁女欠自己的債務約20多萬，加上其他欠債，頂多70萬，不到100萬的債務就選擇跟老公帶走3個兒女走上絕路？這讓他十分想不透，也惋惜3個無辜小孩因此陪葬。

小A除完成目擊者筆錄之外，也已經把自己當天錄下的影片交給檢警，他說照理講他也不應該再拿出來，不過看到死者一家5口的悲劇被二度傷害，他忍不下去，所以才會拿出來給記者看，證實根本沒有所謂的「塑膠袋套頭」，他也呼籲媒體請顧及死者親友的心情，「真相就留給檢警來調查清楚，也不要多做揣測傳言，因為不實揣測對他們來說都是二度傷害。」

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