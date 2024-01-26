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指派做「除夕到初三」8人份年菜！婆婆掏2千：體諒一下　媳傻爆眼

▲▼花蓮衛生局提醒，市售年菜多為大魚大肉，過度加工精緻，無形增加身體負擔。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

農曆春節將至，也是不少媳婦惡夢的開始。一名女網友昨發文抱怨，婆婆開口要她準備一大家子4天份的年菜，結果才拿2千塊錢，希望剩下的由她來貼。對此，不少網友傻眼狂酸；但也有人認為，是大家一起吃的，為何要由婆婆支出，「贊助2000已經很好了。」

網友昨日在匿名公社發文吐苦水，直呼「今年的年菜婆婆要我準備，今天早上拿2000元給我，要我買除夕到初三的年菜，差不多8人份，說多的要我貼一下，體諒大家。」

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▲▼婆媳,婆婆,媳婦,婆家。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

PO文掀起熱烈討論，大票網友留言表示，「簡單！吃白飯配白飯，2000元可以吃200碗」、「這連一餐都不夠吧」、「妳可以準備幾箱滿漢大餐，給他們慢慢吃」、「4天白饅頭+稀飯」、「跟我前婆婆一樣，100塊要我煮一家六口的三餐，故意要我倒貼，我只煮了早餐，稀飯加兩樣罐頭，中餐跟晚餐我沒煮，自己出去吃了，前婆婆氣到跟瘋子一樣」、「我會2000還她，再貼2000給她，請她煮」、「不要說是年菜，一般菜色也很難了」、「除夕團圓鍋，然後菜尾菜無限回鍋吃到初三」。

同時，也有人建議，「要來吃飯的大家分攤買菜錢，2000元當成是婆婆給的紅包」、「那就每個人收2千啊！公平」、「妳可以說除夕到初三的年菜，要吃的一人繳2000元」；另外，還有網友質疑文章真實性，「總會有這種對立文」、「為了博取點閱率，這類文到處都是」。

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