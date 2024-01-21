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花蓮助學缺口740萬！弱勢家庭兒少在生活中掙扎　盼伸手拉一把

▲兒少學習使用加熱器製作真空吸塑成型杯墊模型。（圖／展望會提供，下同）

▲兒少學習使用加熱器製作真空吸塑成型杯墊模型。（圖／展望會提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

台灣世界展望會針對2023年全台服務的弱勢兒少進行生活樣態調查，回收38,249份問卷，調查結果3.9萬兒少的每月家庭經濟缺口大於五萬，逾1.6萬名兒少需要學費／生活補助，約三成高中職生及約五成大專生需半工半讀，甚至部分需要協助支應家人的生活或家庭所需。

調查中另外顯示，全台逾2.7萬名兒少家中無寬頻網路，逾1.7萬名兒少家中無安靜的讀書空間，逾1.1萬兒少家中無個人可使用的電腦／手機／平板，逾7500名兒少家中無書桌。

▲兒少學習使用加熱器製作真空吸塑成型杯墊模型。（圖／展望會提供，下同）

▲兒少仔細秤重準備製作環保水泥杯墊。

台灣世界展望會深知經濟弱勢家庭無法支應兒少所需的教育及多元發展費用，看見兒少在教育學習的需求，透過社會大眾的愛心支持，每年在開學之際發放助學金，陪伴孩子上學路，目前花蓮助學缺口尚有740萬。

▲兒少學習使用加熱器製作真空吸塑成型杯墊模型。（圖／展望會提供，下同）

▲製作完成的杯墊及多肉香氛蠟燭。

展望會20日辦理青少年自立準備與職涯培力活動，邀請自營工作者米多多創業經驗分享，並指導兒少運用真空吸塑成型杯墊模型，製作環保水泥杯墊及多肉香氛蠟燭，參與的兒少用心調出喜歡的色彩做出屬於自己獨一無二的作品。

▲兒少學習使用加熱器製作真空吸塑成型杯墊模型。（圖／展望會提供，下同）

小惠分享完成作品很有成就感，她喜歡看漫畫，未來想學如何把平面漫畫做成動畫。因為家裡有七個妹妹，平常放學回家後比較難專心唸書，有點擔心未來不能考上喜歡的科系，還需要再繼續努力。覺得難過的地方是有的同學知道她去領餐劵，會故意嘲笑。她說有時候會羨慕別人能穿有牌子的衣服，用很好的手機，但是知道家裡環境不允許，不敢多做要求。

就讀大二的小暄從小靠親戚照顧，她說姑姑和表姊年紀都大了，身體也不太好，希望她們能陪她久一點。懂事的小暄表示下學期會去服務業打工幫忙補貼家用，未來想去飯店服務或是加入長照工作。

▲兒少學習使用加熱器製作真空吸塑成型杯墊模型。（圖／展望會提供，下同）

台灣世界展望會東區辦事處李玉明處長表示，每到開學之際就是許多弱勢家庭苦惱學費、學用品的時候，在我們的兒少生活樣貌調查中，我們看見經濟弱勢的兒少除了需要打工賺自己的生活費，有時候也需要幫忙負擔部分家計。對這些在生活裡掙扎的孩子，他們的努力需要您的幫助，目前花蓮尚缺740萬助學金，邀請您為需要的弱勢家庭孩子帶來祝福和盼望！

愛心專線：03-8236868。邀請您一起為弱勢學子助學送暖！

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