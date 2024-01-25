澳洲同事求鑑定「古銅錢」！網見7字中文笑歪：台灣有錢人才有

▲原PO的澳洲同事在跳蚤市場挖到的「古代銅錢」。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

不少人喜歡逛跳蚤市場或是二手市集「挖寶」。就有一名網友在臉書社團分享，表示他一位來自澳洲的同事，有天神祕兮兮地拿出一枚寫著中文字的硬幣，想請他幫忙鑑定。不過網友仔細一看卻很無言，因為這枚硬幣根本不是古物，而是高爾夫球場的代幣！不少網友一看照片笑瘋表示，「跟他說這是台灣現代有錢人才能擁有的貨幣」。

原PO在臉書社團「小廢物俱樂部」分享指出，他有一天被澳洲同事拉到一旁，神祕兮兮從口袋掏出一枚硬幣，眼神還閃爍著興奮的光芒，對原PO說：「欸你幫我看一下，這是我在跳蚤市場挖到的寶物，想必很有價值，你幫我看看這是中國哪個朝代的銅錢」。沒想到，原PO仔細一看除了尷尬還很無言，「有點瞎所以必須澄清這不是我的小廢物」。

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▲原PO附上的「古代銅錢」照片，清楚寫著「重陽高爾夫球場」。（翻攝自「小廢物俱樂部」臉書）

對照原PO附上的「古代銅錢」照片，發現是一枚空心硬幣上寫著「重陽高爾夫球場」，原來一切都是誤會一場，澳洲同事並沒有入手「稀世珍寶」，而是買到高爾夫球場的代幣。

貼文曝光後也引起不少熱烈討論，網友笑稱，「可能對老外來說，看起來舊舊的帶中文就是古董吧」、「不是，這幣怎麼會流落到澳洲去？」「假貨還能買到錯的也是很可愛」、「澳洲同事：道理我都懂，但為什麼你們代幣中間要打洞」、「讓我想到以前路邊有外國人撿到玩具紙鈔（其實是紙錢上面寫著天神銀行）拿給我說要送警察局…」。

更有網友搞笑歪樓，「跟他說這是台灣現代有錢人才能擁有的貨幣」、「這大概是明朝時期弄的高爾夫球場，使用者付費，相當先進」、「這是年費百萬的高爾夫球場令牌，沒有VIP身價的人不可能擁有」、「告訴他擁有此幣等於擁有一座高爾夫球場！價值連城」、「跟他說這是一代抓鬼大師所使用的金錢劍掉落的」。

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