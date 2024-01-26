好市多「回購1美食」突換包裝狂漏汁！會員吵翻：不買了

▲牛肉捲換成紙袋包裝，讓原PO感到失望。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

牛肉捲是好市多的回購美食之一！一名女網友卻抱怨，買了3份牛肉捲，但不見熟悉的鋁箔包裝，而是改成紙袋包著，讓她不滿直呼「湯汁都流出來了...捲皮黏在紙袋上！」文章曝光後，有苦主透露，同樣也是拿到紙袋包裝，「肉汁導致紙袋破掉，整個掉在地板上」；不過也有會員力挺「紙袋好啊！比較環保」。

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，牛肉捲以前都是用鋁箔紙包起來，豈料最近去熟食區買3捲來吃，發現換成紙袋包裝，她都還沒開吃，湯汁就流出來，捲皮甚至黏在紙上，讓她一臉無奈「令人失望品質...買3條3條都這樣！」

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▲外皮黏在紙袋上。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網友也搖頭直呼，「真的很令人失望，而且，料也變得很少，也沒有以前好吃了」、「以前鮮嫩多汁現在變少肉多汁」、「今天吃一捲，頭尾都是皮瘋狂漏汁，牛肉也變少了，我傻眼」、「一個沒放好，整根滑出來」、「上次在新莊店購買，從購買處走到門口機車停放區，肉汁導致紙袋破掉，整個掉在地板上」、「真的！很無腦的包裝」、「其實只要足夠好吃，包裝怎樣都可以，但問題是已經不夠好吃了，還換包裝，讓人感覺現在只想省成本了」、「考慮不再購買」。

不過有網友認為紙袋相較環保，「我喜歡紙袋，不喜歡鋁箔」、「美國也是用這樣的包裝」、「紙袋好啊！比較環保」、「冰塊區有免費的袋子你可以去拿一個套起來，這樣回家就不怕湯汁滲透出來了，袋子還可以再利用當桌上小垃圾袋」、「倒覺得用紙包之後，外皮變得比較清爽不會軟爛，還不錯」。

還有會員建議，「第一次拿回家時真的很會漏，之後點餐時我都先跟服務人員說要用錫箔紙包，他們會改」、「你可以直接帶盒子去，讓他幫你裝在盒子裡」。