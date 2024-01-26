　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多「回購1美食」突換包裝狂漏汁！會員吵翻：不買了

▲▼ 好市多,熟食區（圖／記者劉維榛攝）

▲牛肉捲換成紙袋包裝，讓原PO感到失望。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

牛肉捲是好市多的回購美食之一！一名女網友卻抱怨，買了3份牛肉捲，但不見熟悉的鋁箔包裝，而是改成紙袋包著，讓她不滿直呼「湯汁都流出來了...捲皮黏在紙袋上！」文章曝光後，有苦主透露，同樣也是拿到紙袋包裝，「肉汁導致紙袋破掉，整個掉在地板上」；不過也有會員力挺「紙袋好啊！比較環保」。

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，牛肉捲以前都是用鋁箔紙包起來，豈料最近去熟食區買3捲來吃，發現換成紙袋包裝，她都還沒開吃，湯汁就流出來，捲皮甚至黏在紙上，讓她一臉無奈「令人失望品質...買3條3條都這樣！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲外皮黏在紙袋上。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網友也搖頭直呼，「真的很令人失望，而且，料也變得很少，也沒有以前好吃了」、「以前鮮嫩多汁現在變少肉多汁」、「今天吃一捲，頭尾都是皮瘋狂漏汁，牛肉也變少了，我傻眼」、「一個沒放好，整根滑出來」、「上次在新莊店購買，從購買處走到門口機車停放區，肉汁導致紙袋破掉，整個掉在地板上」、「真的！很無腦的包裝」、「其實只要足夠好吃，包裝怎樣都可以，但問題是已經不夠好吃了，還換包裝，讓人感覺現在只想省成本了」、「考慮不再購買」。

不過有網友認為紙袋相較環保，「我喜歡紙袋，不喜歡鋁箔」、「美國也是用這樣的包裝」、「紙袋好啊！比較環保」、「冰塊區有免費的袋子你可以去拿一個套起來，這樣回家就不怕湯汁滲透出來了，袋子還可以再利用當桌上小垃圾袋」、「倒覺得用紙包之後，外皮變得比較清爽不會軟爛，還不錯」。

還有會員建議，「第一次拿回家時真的很會漏，之後點餐時我都先跟服務人員說要用錫箔紙包，他們會改」、「你可以直接帶盒子去，讓他幫你裝在盒子裡」。

ET快訊
辣妹信義區天橋上遭性侵！　撿屍男求：再一下下就好
2月上線！突宣布5月關服　玩家全傻眼
快訊／柯文哲下軍令：跑票開除黨籍！
快訊／明星賽先發出爐！　柯瑞竟落選
快訊／文化幣公告　即起禁止買拍立得
台灣旅客有福了！2月起「飛日本10機場」桃機可預先通關
冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死
快訊／LINE Pay掛牌首日　狂飆81%！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／冷空氣還沒完全走！今明13縣市低溫特報　跌破10度區曝

抓包賀瓏「買網軍按愛心？」　他一看笑：該解約求償！網揭內幕

好市多「回購1美食」突換包裝狂漏汁！會員吵翻：不買了

圤智雨目睹小一生喊「超派鐵拳」推擠同學　原因只是看不爽

還會唱國歌嗎？身邊朋友都不會「只唱過校歌 」　她愣：已刻在腦海裡

春節天氣最新預測！「乾冷」中過新年　下一波降溫時程曝

逾40所大學實施「心理假」！教育部將訂指引　校長笑喊：我也需要

文化幣公告「禁止買拍立得」！網讚：這才是初衷

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

寒流餘威猶存！入夜最低溫下探10度　周末又要變天

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

大胃王開箱夏慕尼全品項！　狂續炒飯50碗、麵包吃到飽

郭昱晴談賀瓏風波：主持人必須出來　郭子乾給建議「節目避談4話題」

快訊／冷空氣還沒完全走！今明13縣市低溫特報　跌破10度區曝

抓包賀瓏「買網軍按愛心？」　他一看笑：該解約求償！網揭內幕

好市多「回購1美食」突換包裝狂漏汁！會員吵翻：不買了

圤智雨目睹小一生喊「超派鐵拳」推擠同學　原因只是看不爽

還會唱國歌嗎？身邊朋友都不會「只唱過校歌 」　她愣：已刻在腦海裡

春節天氣最新預測！「乾冷」中過新年　下一波降溫時程曝

逾40所大學實施「心理假」！教育部將訂指引　校長笑喊：我也需要

文化幣公告「禁止買拍立得」！網讚：這才是初衷

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

寒流餘威猶存！入夜最低溫下探10度　周末又要變天

快訊／冷空氣還沒完全走！今明13縣市低溫特報　跌破10度區曝

江西大火遇難補習班僅一扇門！一人能過　學生：那天本沒課

三星搶代工無望　外媒曝：台積電首批2奈米產能「蘋果全包了」

廚佛神級手藝＋國際級風味獎章認證桂格醇濃全脂奶粉！創意料理美味收服奶爸郭彥均

2童高速狂玩旋轉鞦韆「平行地面」驚險畫面曝　台中市府說話了

虞書欣登熱搜！保母車竟在「高速公路倒車」　警方介入調查

快訊／美史上首名「氮氣處決」死囚伏法　逐漸缺氧窒息亡

駁未受邀出席民眾黨尾牙　陳琬惠：是當天有事情沒去

南投休旅車「刷載具」…撞破玻璃整輛衝進超商！誇張畫面曝光

尾牙沒揪選將吵成Google熱搜　柯文哲：一頓飯沒吃沒那麼嚴重

洗衣一次只要3.3元 帶回300顆 夠你洗一年

生活熱門新聞

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

尾牙抽9990元螢幕喊「賤賣9000元」網超疑惑

超哥餐廳有老鼠溜進店　影片瘋傳

網問「冷氣開26度會暖？」 台電解答了

高雄男才喊不舒服　6小時後「肺葉全白」亡

女主播吃鍋巧遇黃仁勳　讚私下超親民

2024犯太歲「2生肖」恐衰事纏身！命理師曝4招化解

親戚孩子全要給　讓他超厭惡紅包文化

買濕紙巾爽中千萬大獎！7-11、全家、全聯發票中獎名單一次看

冷到快中風「他1穿搭」超暖　網推：下雨也不怕

「中國1食物」一票朋友超愛　台妹爆反感！全場逆風

雙寶爸結紮4年「老婆懷孕了」！全場臉綠

今晨8.5℃18縣市低溫　週末東北風增強2區有雨

賓士男單挑4輛大車被圍攻　女友跺腳：別鬧了

更多熱門

相關新聞

阿公教訓調皮孫...旁人喊：打下去　雙方爆互毆

阿公教訓調皮孫...旁人喊：打下去　雙方爆互毆

台中市南屯區51歲王姓男子帶著4歲孫子等5人，23日晚間10點半在某家知名連鎖賣場採購，結帳時因孫子調皮，出言喝斥管教，一旁也帶著家人消費的50歲吳姓男子，見狀竟幸災樂禍說「打打打、打下去」，王男強忍怒氣，不料，2家人又在停車場遇上，王男上前理論並發生互毆，王男的妻子林女還因此血壓飆高送醫，警方啟動快打到場，將10人全數帶回，雙方冷靜後都不提告。

好市多小屋讓「雅房變套房」！網讚：有點浪漫

好市多小屋讓「雅房變套房」！網讚：有點浪漫

尼龍如何成為Prada關鍵詞？

尼龍如何成為Prada關鍵詞？

台東縣府攜手台東大學　舉辦鳳梨釋迦包裝廠評鑑

台東縣府攜手台東大學　舉辦鳳梨釋迦包裝廠評鑑

PaGamO電競大賽　台東10小將參加全國總決賽

PaGamO電競大賽　台東10小將參加全國總決賽

關鍵字：

Costco牛肉捲包裝環保紙袋鋁箔紙好市多

讀者迴響

熱門新聞

發現台灣特有種新蟑螂！比你家裡的蟑螂還大

快訊／7-11開出2張千萬發票！

LINE Pay掛牌首日狂飆81%　衝高至630元

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

驚動習近平！雲南山崩44人全罹難

賀瓏唸錯原住民名　姓名34字參選人怒轟垃圾

男友老是偷上還自拍　酒店妹不忍了

日本人就是不買特斯拉　馬斯克怒了

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

詹江村拒上《夜夜秀》　84字曝原因

尾牙抽9990元螢幕喊「賤賣9000元」網超疑惑

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

DJ SODA跳科目三受傷送醫！

超哥餐廳有老鼠溜進店　影片瘋傳

網問「冷氣開26度會暖？」 台電解答了

更多

最夯影音

更多
花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了
割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面