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寒流最冷時刻過去了！北台灣還要冷3天　明顯回暖時間曝

記者李姿慧／台北報導

寒流最強時刻已經過去，今天(25日)起逐漸減弱，不過周日前北台灣整天偏冷，整體溫度約14度以下，中南部日夜溫差可高達8到10度，下周一後明顯回溫。

▲▼天氣,氣象,寒流,保暖,低溫。（圖／記者宋良義攝）

▲寒流今起逐漸減弱，不過北台灣仍要冷到周日，整體溫度約14度以下。（示意圖／記者宋良義攝）

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氣象署預報中心課長林秉煜表示，這波寒流影響最明顯時間落在周二和周三，寒流最強的時間已經過去，今天起逐漸減弱，周日之前北台灣整天感受偏冷、偏涼，中南部早晚氣溫低，白天若見陽光氣溫逐漸回升，日夜溫差大。下周一後環境偏東風，溫度將有明顯回升，下雨以基隆北海岸、東半部、恆春半島為主。

今天白天雲量多，北台灣尤其桃園、新北、基隆部分地區高溫整天不會超過12度，感受偏濕冷。

未來一周溫度方面，林秉煜說明，周日前高壓沒有明顯移出，台灣偏東北風，帶來偏冷偏涼空氣，今天、周五、周六、周日氣溫將逐步緩慢回升，沒有一步回升明顯，周日前北部感受偏冷偏涼，整體溫度約14度以下，偏冷氣團影響，中南部日夜溫差大，溫差可達8到10度，下周一後高壓出海，環境偏東風，冷空氣變少，溫度回升明顯，清晨回到16度，高溫回到20度以上。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來一周溫度與降雨趨勢。（圖／氣象署）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

至於降雨情況，林秉煜指出，周四到周日偏東北風影響，基隆北海岸、東半部、恆春半島降雨明顯，大台北山區降雨也明顯。

林秉煜說明，今天因華南水氣移出，北部、中部山區下雨機率比明天高，周六到周日有一波水氣移出，北部、中部山區有零星降雨，下周一偏東風，東半部、恆春半島有局部零星降雨。

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