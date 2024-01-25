還在冰箱！急凍「跌破10度」再一波　北部「低溫站上2字頭」時間曝

▲寒流雖減弱，但各地感受仍冷。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

撐過寒流最冷時刻，寒流今(25日)起逐漸減弱，各地溫度略微升，不過各地感受仍寒冷，低溫下探10度以下，下周一才會明顯回暖，北台灣低溫再站上「2字頭」。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天周五到周日寒流減弱，各地溫度略回升，感受仍偏冷，中部以北、東北部低溫約10到12度，南部和花東低溫約12到14度，白天高溫回升，北台灣到16到17度，其他地方約20到23度，中南部溫差大，溫差可超過10度。

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黃恩鴻表示，下周一高壓移出，環境偏東風，回溫明顯，下周一溫度將比周日回升3度，北台灣可回到20到23度，且會逐日越來越暖，持續到下周四。

▲▼未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

降雨部分，黃恩鴻說明，週五到周日降雨變化多，周五水氣減少、周六水氣增多，周日又再減少，除迎風面地區有降雨，包括基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有降雨外，周六水氣增多，北部、中部山區也有零星降雨，周日水氣減少再回到迎風面地區降雨。

下周一水氣又變多，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地方多雲到晴，北部山區也有零星短暫雨。

▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）