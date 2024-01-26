桃園捷運推動向前行！　捷工局長率隊步行29公里現勘捷運橘線

▲桃園捷工局長劉慶豐率隊步行29公里現勘捷運橘線。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府捷運工程局局長劉慶豐、25日率領市府相關單位及桃園捷運公司近40人，在顧問公司人員說明下，步行29公里現勘捷運橘線，實地瞭解路廊沿線環境狀況；而這也是繼去(112)年12月8日，辦理捷運青線的13公里步行踏勘後，再次採步行現勘，只不過，這次的步行現勘公里數倍增，令外界為捷工局人員的「勇腳力」按讚！

劉慶豐局長表示，捷運橘線整合了桃園中壢平鎮線及平鎮龍潭線兩條路線，總長約29公里。未來橘線將串聯龜山、桃園、蘆竹、中壢、平鎮及龍潭等6個行政區，有望緩解桃園至中壢之間的長期交通擁擠問題，縮短通勤時間約1/3，而捷運橘線預估運量是二期路網各路線運量之冠，服務的行政區總人口高達160萬人，占桃園市全區人口近70%。

為確保捷運橘線順利推進，劉慶豐局長表示，去(112)年已經啟動了橘線的可行性研究案招標，並順利於今年1月完成發包。劉局長進一步解釋，橘線未來將規劃銜接捷運綠線G10站、機場捷運A21站、捷運青線及台鐵平鎮站，興建後將能充分發揮路網效益，並將橘線從單一路線逐步推動與各捷運線交會形成的十字路網，以擴大服務範圍，打造四通八達的捷運路線。

經過今日的現場實地踏勘，捷運局已針對捷運橘線沿線場站、公有土地及未來整合開發效益進行盤點，並同步整合了各單位意見，以縮短後續推動期程。接下來，將進行初步規劃並召開地方說明會，期望及早納入民眾意見，完善捷運橘線的規劃成果，桃園市政府期許透過捷運橘線軌道建設的推動，讓桃園市民享受更便捷、高效的捷運路網服務。