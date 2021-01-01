秒滅桃園長庚醫院違停客！公車站QR-CODE立功　市府：擴大設置

▲長庚醫院兩側雙向候車亭在張貼違停檢舉QR-CODE告示後，過去車輛占用公車專用格情形大減。(圖／交通局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

交通執法QR-CODE真有效！桃園市政府交通局1日指出，該局在長庚醫院兩側雙向候車亭，張貼違停檢舉QR-CODE告示多天後，發現過去常有車輛占用公車專用格，造成公車無法停靠載客，及車流壅塞情形，大幅改善，已達嚇阻違規成效，除節省警察出勤的頻率，不需一直派員巡邏驅離車輛外，更發揮民眾即時監督的力量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼長庚醫院兩側雙向候車亭在張貼違停檢舉QR-CODE告示後，過去車輛占用公車專用格（上）情形大減（下）。(圖／交通局提供)

交通局長劉慶豐說，長庚醫院病理大樓臨龜山區復興一路側的公車站，為桃園市重大交通節點，停靠國道客運及市區客運公車路線及班次數眾多，市府已設立分群候車且新設長廊式候車提升候車環境及辨識度，深獲市民肯定，但常因公車站位便利，使得少數汽車駕駛人違規停放於公車格而影響交通安全。

因此，透過長庚醫院公車站候車亭張貼違規停車告示，內含檢舉違規QR CODE，結合民眾的監督力量，嚇阻違規占用公車專用格情形發生，藉以提醒民眾勿將車輛隨意違規停放，若檢舉成案警察機關得據以依照道路交通管理處罰條例裁罰新台幣300元至1,200元罰鍰，請民眾勿將車輛隨意違規停放。

交通局說，因違停檢舉QR-CODE的嚇阻成效良好，有效減少公車格違規占用情形，該局後續將擴大設置，於違規占用公車格嚴重處，張貼檢舉QR-CODE，結合民眾力量共同監督違規行為，創造友善的候車環境。

・燕窩雪蛤露1440元→699元 膠原蛋白、15種胺基酸，喝出澎潤美肌