這公司太狂！發13萬年終再送山羊　「巨大紅包」照震撼網

▲廣州一間公司把羊當作年終發放。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

每年的年終總讓上班族期待又怕受傷害。中國大陸廣州1間公司的年終獎勵就讓員工們有些哭笑不得，因為部分員工除能拿到2個月的年終紅包，還能領到1頭山羊，巨大的「紅包」照一出，立刻掀起網友們討論。

據《九派新聞》報導，該公司在發給全體員工的公告中，先感謝每位員工在2023年付出的辛勞，公司決定給每個員工2個月的年終獎勵，還要給業績特別優異的員工與合作夥伴「小驚喜」，把17頭羊分別送給不同績優員工，以及宣告把春假時間調整為2月3日到2月17日，總計15天。

消息引發網路發酵後，該公司市場總監回應，公司原預計在去年6月底帶員工去新疆旅遊、吃牛羊肉，但當時業務太過繁忙，只好含恨取消。如今也只是把去年答應的牛羊肉兌現，且每個員工領到的年終獎金也都略有不同，低一點的人民幣7千（約新台幣3萬），最高的有3萬（約新台幣13萬）。

市場總監也表示，這17頭羊是該公司助農項目的一部份，公司與西北地區一些牧民達成「消化牲口」合作，這次剛好藉由年終機會向甘肅的牧民買了17頭「先宰後送」的羊。

總監指出，這17頭羊雖然讓員工過年不用再買羊肉，但不同業績的員工，領到的「獎勵」也會不一樣，表現最優異的能拿到1頭羊，普通的只有半頭，並預告羊肉在1週內就會配送完畢。

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