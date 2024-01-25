　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

這公司太狂！發13萬年終再送山羊　「巨大紅包」照震撼網

這公司太狂！發13萬年終再送山羊　「生鮮紅包」照震撼網

▲廣州一間公司把羊當作年終發放。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

每年的年終總讓上班族期待又怕受傷害。中國大陸廣州1間公司的年終獎勵就讓員工們有些哭笑不得，因為部分員工除能拿到2個月的年終紅包，還能領到1頭山羊，巨大的「紅包」照一出，立刻掀起網友們討論。

據《九派新聞》報導，該公司在發給全體員工的公告中，先感謝每位員工在2023年付出的辛勞，公司決定給每個員工2個月的年終獎勵，還要給業績特別優異的員工與合作夥伴「小驚喜」，把17頭羊分別送給不同績優員工，以及宣告把春假時間調整為2月3日到2月17日，總計15天。

消息引發網路發酵後，該公司市場總監回應，公司原預計在去年6月底帶員工去新疆旅遊、吃牛羊肉，但當時業務太過繁忙，只好含恨取消。如今也只是把去年答應的牛羊肉兌現，且每個員工領到的年終獎金也都略有不同，低一點的人民幣7千（約新台幣3萬），最高的有3萬（約新台幣13萬）。

市場總監也表示，這17頭羊是該公司助農項目的一部份，公司與西北地區一些牧民達成「消化牲口」合作，這次剛好藉由年終機會向甘肅的牧民買了17頭「先宰後送」的羊。

總監指出，這17頭羊雖然讓員工過年不用再買羊肉，但不同業績的員工，領到的「獎勵」也會不一樣，表現最優異的能拿到1頭羊，普通的只有半頭，並預告羊肉在1週內就會配送完畢。

延伸閱讀
女公務員每周五午休爽唱3小時KTV　她自曝工作是「靠媽找的」網炸鍋
宣布老婆懷孕！他見「主管嗨爆」怪怪的　過來人曝真相
高雄超派姐怒吼「我要50顆蛋」道歉了…還原始末　店家：她其實不派

ET快訊
寧夏夜市「科目三大賽」冠軍出爐！　最小參賽者僅4歲
裝潢糾紛暴走！客戶砸爛裝潢工賓士
2024犯太歲！「2生肖」恐衰事纏身
機車族有福了！　重陽橋新設機車引道
買濕紙巾爽中千萬！7-11、全家、全聯發票中獎名單一次看
快訊／聯電、英特爾宣布合作！
楊晨熙PO孕前絕美辣照

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

驚動習近平！雲南恐怖山崩　44人全罹難

這公司太狂！發13萬年終再送山羊　「巨大紅包」照震撼網

美對台軍售　陸國防部：台獨是劇毒，永遠不成事

陸空飄氣球從何來？　陸國防部避談「指向」民進黨又炒作

9歲童墜落！父母忍痛「捐出女兒器官」救5人：能幫就幫吧

顧客稱少吃一隻蛙！老闆將「骨頭」拼湊證清白　網：之前是法醫吧

外資1小時內爆買A股30億人民幣　這支股票時隔8年半再度漲停

春節兩岸包機　交通部：至今無業者申請

陸女星保母車高速公路倒車被拍　粉絲跟車同步違規操作！警介入調查

台海5年內有危機？　陸國防部說出「最後底線」與14億人民意志

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

嗆蹭熱度送超派中指 超哥：你什麼咖｜20240124 ET午間新聞

來賓嘲諷身障者「賀瓏跟著大笑」遭炎上　Albee道歉「當下沒聽懂」..薩泰爾發聲明

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

貓貓太想奴才狂敲監視器 整顆喵頭塞滿螢幕超萌❤

上駕訓班竟被教練要求逼車？　硬拉方向盤：機車會閃到路肩

驚動習近平！雲南恐怖山崩　44人全罹難

這公司太狂！發13萬年終再送山羊　「巨大紅包」照震撼網

美對台軍售　陸國防部：台獨是劇毒，永遠不成事

陸空飄氣球從何來？　陸國防部避談「指向」民進黨又炒作

9歲童墜落！父母忍痛「捐出女兒器官」救5人：能幫就幫吧

顧客稱少吃一隻蛙！老闆將「骨頭」拼湊證清白　網：之前是法醫吧

外資1小時內爆買A股30億人民幣　這支股票時隔8年半再度漲停

春節兩岸包機　交通部：至今無業者申請

陸女星保母車高速公路倒車被拍　粉絲跟車同步違規操作！警介入調查

台海5年內有危機？　陸國防部說出「最後底線」與14億人民意志

「川拜廝殺」可能重演　路透民調：川普領先6個百分點

驚動習近平！雲南恐怖山崩　44人全罹難

新北8消防員涉賣消息給葬儀業者搶生意　恐涉收賄重罪可判囚10年

這公司太狂！發13萬年終再送山羊　「巨大紅包」照震撼網

2台灣人在菲律賓「持槍械、大麻」　最重恐終生監禁

托嬰中心要求「一定要戴口罩」　歐陽靖決定不送兒去了：違反常理

好友跟偶像結婚！「東方神起資深粉」朴智賢爆料：朋友是昌珉老婆

寧夏夜市「科目三大賽」冠軍出爐！最小參賽者僅4歲

預計搭載「超級混合動力系統」！領克07 EM-P偽裝車官圖曝光

高中木聯／U18國手林鉑濬3局完美救援　鶯歌全場2安PK贏得險

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

大陸熱門新聞

正妹業務露臉回應陪睡傳言！一年賣170輛保時捷

工程師月薪2萬跳槽！遭索賠464萬傻眼

保時捷女業務年賣170輛車！被酸陪客戶回應了

拜金女星閃婚半年遭家暴7次　遭尪騙光積蓄

5天前曾拉肚子！20歲妹子突心臟驟停倒路邊

台海5年內有危機？　陸國防部說出「最後底線」

30年玩具大廠宣布倒閉！　解散全部員工

最美主播踩到精液　做完瑜珈鞋變濕

江西新余商店街恐怖火警！至少39人葬身火窟

23歲網紅「巨人小莫」流感病逝！骨灰無人領

陸「紙業霸總」 豪發近6億年終

「出不去了，媽」！江西火災學生最後訊息

少年疑不滿父母嘮叨！氣憤「跳窗」

中國麥當勞「窮鬼套餐」賣翻　害系統癱瘓

更多熱門

相關新聞

啃老5年！爸每月給6000　他氣：為什麼要生我

啃老5年！爸每月給6000　他氣：為什麼要生我

對於未成年的孩子，父母應該負起養育責任，但若孩子已成年，要給多少幫助才合理呢？成年人若是過於依賴或濫用父母的財務支持，恐會變成所謂的「啃老族」。一名網友近日就發文抱怨，表示自己在家啃老5年了，家裡給他的零用錢越來越少，今年甚至剩下每個月6000元，讓他憤怒直呼「養不起為什麼要生我！」貼文一出馬上引起熱議。

老婆懷孕！他見「主管嗨爆」怪怪的　過來人曝真相

老婆懷孕！他見「主管嗨爆」怪怪的　過來人曝真相

逼媳婦「年終獎金一半」孝敬她：兒子都變妳的人

逼媳婦「年終獎金一半」孝敬她：兒子都變妳的人

嫁妝給1棟房卻被嫌　婆婆「1理由」逼她過戶給老公

嫁妝給1棟房卻被嫌　婆婆「1理由」逼她過戶給老公

女公務員「午休爽唱3小時KTV」網炸鍋

女公務員「午休爽唱3小時KTV」網炸鍋

關鍵字：

周刊王年終大陸要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／7-11開出2張千萬發票！

25歲正妹助詐團撈1.8億！住豪宅開賓士

花蓮小兄妹葬身火場！5歲姊先逃出求救

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

馬紹爾群島突引發海嘯　巨浪灌入美軍基地

黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

快訊／全家開出2張千萬發票！

發現台灣特有種新蟑螂！比你家裡的蟑螂還大

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

快訊／開獎了！統一發票11、12月中獎號碼出爐

正妹業務露臉回應陪睡傳言！一年賣170輛保時捷

快訊／成功嶺一年兵報到「髮絲落地」　國軍派緝毒犬安檢

全聯開出千萬、2百萬發票　幸運門市曝光

女老師「誘男高中生」性愛30次！教室淪砲房

41歲水上鄉長林緗亭罹乳癌！　光頭照曝光

更多

最夯影音

更多
女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！
11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面