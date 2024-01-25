乘客「瘋狂放屁」還怒嗆同班機旅客！　美國航空緊急掉頭

▲一名男子在飛機上瘋狂放屁，迫使客機出發後又掉頭。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國航空（American Airlines）近期傳出離譜事件，一名男乘客登機不久後，竟故意在座位上瘋狂放屁，還跟附近旅客爆發口角衝突，導致原本已經開始滑行的客機，卻又因此掉頭、返回登機門，而他在鬧事不聽勸阻後，也被當場請下機。

外國網友「lamgalatx」16日在論壇Reddit分享了這起荒謬事件，他搭乘的是一架從亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）飛往德州奧斯汀（Austin）的客機，「大多數人登機前，我就觀察到這個男人聽起來很不滿，可能是宿醉或者度過了糟糕的一天，我不知道。但他一坐下就開始低聲抱怨，像是『該死的』之類的。」

大部分人登機完畢後，男子突然喊道，「你覺得這很粗魯？好吧，這個味道怎麼樣？」然後就開始放屁。不久後，他疑似不滿其他乘客吃東西的味道，再度扯嗓大吼，「好吧，大家！讓我們同時吃下最臭的食物吧！」

▲美國航空。（圖／達志影像／美聯社）

此時，眾人終於受不了。放屁男子被後方乘客批評，「如果你不喜歡，可以坐私人飛機」，他竟更大聲回嗆「真他X的無禮」，立即招致第二名乘客介入，「我想我們都同意，你才是這裡最沒禮貌的人。」

另一方面，客機原本正滑行至跑道，卻突然停下來，並且廣播宣布，「很抱歉打擾，但我們正在返回登機門，並且將在獲得更多資訊後通知您們。」回到登機口後，一名空服員上前告訴放屁男子「你不能留在飛機上」，對方雖表示無法理解，但仍拿起包包下機了。

「lamgalatx」表示，空服員一度介入，但沒有太大效果，「我不知道是什麼引起了這些發言，雖然無意間聽到時有點好笑，但這是沒有必要的，尤其還是從一名飛機上的成年男性口中說出來。」

他也坦言，放屁男子被趕走時，大家都鬆了一口氣，「我認為，大多數人都很擔心他接下來會做出、或者說出什麼。這趟旅程只延遲了15到30分鐘，所以整體而言，我認為美國航空處理地很迅速。」