警在45歲女公寓找到被封印冰箱　打開發現「男結冰斷頭和碎屍」

▲警方在女子冰箱找到碎屍。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約布魯克林傳出分屍案，警方在45歲女子海瑟(Heather Stines)家中冰箱，發現男子斷頭和多個身體部位，目前已將她逮捕。最新消息傳出，警方調查後發現死者是一名失蹤毒販，懷疑事件可能與海瑟正在坐牢的丈夫尼可拉斯(Nicholas McGee)有關。

警方表示，他們22日接獲報案，發現有人疑似在公寓內藏匿屍體，於上午6時15分左右抵達海瑟與丈夫尼可拉斯位於布魯克林的公寓，發現冰箱特別被膠帶封了起來，打開後在裡面找到結冰斷頭和多個身體部位。

警方目前已將海瑟送去進行精神狀態檢測，尚未對其提出任何指控，從屍體身上的刺青發現，死者疑似是從去年就失蹤的40歲毒販蓋爾澤(Kawsheen Gelzer)，蓋爾澤之前曾因為襲警罪被捕。

海瑟告訴警方，蓋爾澤去年9月在公寓中與丈夫尼可拉斯為了販毒發生爭執，遭丈夫砍死後碎屍。家屬則表示，尼可拉斯因為犯下支票詐欺罪，自去年9月一直被關押在監獄中。

鄰居聽聞分屍案也都十分震驚，向當地媒體透露，海瑟原本會與他們往來，後來卻突然不准任何進入廚房，「她會讓我進家門，但絕對不會讓我進廚房，永遠不會」。警方目前仍在調查死因，但結果需要等待一段時間才會出爐，因為要等到部分遺體徹底解凍才能進行調查。