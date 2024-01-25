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只剩這間不退房！他開門闖入…目睹裸男女「棉被上上下下」尷尬了

▲房務,飯店（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，和本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

房務人員會在客人退房後打掃房間，經常遇到不同的狀況。一名網友透露，先前在一間旅館打工，有遇到客人堅持不退房，可是也沒有續住，門又沒有關好，於是他在下班前鼓起勇氣進去詢問「要再加一晚嗎？」沒想到意外撞見激情現場，讓他當場嚇傻，至今都很難忘。

原PO在Dcard發文表示，最近突然想到以前當房務人員的趣事，因為該旅館隔音比較差，常常能聽到客人啪啪啪的聲音，每次打開房門也都是驚喜，「不是滿地的食物垃圾就是滿地的套套」，有時候早上打掃還能聽到隔壁情侶在床上奮力衝刺。

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他也透露，旅館有一個APP可以看到哪間房間已經退房，所以那些房間可以先進去打掃。可是有次他看到一間房門還沒退房，門卻沒有關好，讓他覺得很疑惑，於是先去打掃其他間。但直到他下班前，那間房間依舊沒有退房，只好打開門詢問，「還有要再加一晚嗎？」

▲▼性侵,做愛,偷情,劈腿,性行為,性交,約砲,一夜情,渣男,渣女,交往,開房間。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

結果映入眼簾的是一名坐在床上的裸身男子，身體用棉被蓋著，但下身的棉被還在「上上下下」，隨後一名沒穿衣服的女生也坐起來，2人持續在「運動」，接著男方說「不用，我們等一下就走了」，他才關門離開，但內心仍受到不小衝擊。

不少人看到後表示，「客人超時不付錢蠻不要臉的」、「X到最後一分一秒」、「居然沒有軟，真厲害」、「帶一群打掃阿姨進去洗廁所跟鋪床單」、「我現在工作的飯店會被某位女客人用來接客，接什麼客不知道，只知道一直有男生進進出出，發出怪聲 」。

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