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瘋出國！春節國旅還沒開紅盤「訂房率僅4成」　5大住宿熱區出爐

▲▼旅館,民宿,旅宿。（示意圖／記者李姿慧攝）

▲春節不少國人規劃出國，國旅訂房率還沒開紅盤。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

今年春節有7天連假，桃機預估出國人數有望比去年春節多，國旅訂房還沒等到開紅盤，根據觀光署統計，2月8日到14日訂房率40.65%，其中雲林縣訂房最搶手，已有7成滿，苗栗縣、嘉義縣、嘉義市、南投縣訂房皆破5成，觀光署分析民眾習慣接近假期前才訂房，春節前訂房率還會更高。

春節連續假期共為7天，根據觀光署統計，截至1月9日止，春節期間2月8日到14日平均訂房率40.65%，住宿最熱門5大縣市也出爐，包括雲林縣訂房率已有71.03%、苗栗縣57.10%、嘉義縣訂房率56.58%、嘉義市50.75%、南投縣50.40%。

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另外旅遊熱點台東縣訂房率則僅有42.98%、花蓮縣訂房率約42.12%、宜蘭縣42.12%。

觀光署分析，訂房情形以春節中間5天較為顯著，其中2月9日除夕旅宿訂房率最高為雲林縣76.71%；2月10日初一旅宿訂房率高達6成以上包括苗栗縣、南投縣、雲林縣及嘉義縣等4個縣市，最高仍為雲林縣90.24%。

另2月11日初二旅宿訂房率高達6成以上包括苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市及台東縣等6個縣市，最高仍為雲林縣91.72%；12日初三旅宿訂房率高達6成以上則有苗栗縣、南投縣、雲林縣及嘉義縣等4個縣市，最高仍為雲林縣74.61%。

13日初四訂房率高達5成以上有苗栗縣及嘉義縣等2個縣市。另觀光署也分析，因返鄉團圓，放假第1天小年夜訂房率最高僅4成多，而於收假前1天，隨著民眾陸續返回工作地，訂房率相對較低。

▲▼春節住宿訂房率前5大排行。（圖／整理製表）

▲春節住宿訂房率前5大排行。（圖／ETtoday整理製表）

觀光署表示，以前6日平均訂房率觀之，計有苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣及嘉義市等5個縣市超過5成，其中雲林縣最高達71.03%；整體訂房率與去年春節連續假期相比較，成長3.79%，因民眾已習慣接近假期前才安排出遊並訂房，預估接近假期前旅宿訂房率將會更高。

中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長洪崇元則表示，今年春節訂房率跟去年差不多，南部訂房率比北部好，初二到初四訂房會較滿，許多國人也偏好時間近一點或當天才訂房，訂房率仍但持續觀察。

洪崇元表示，過往因為陸客多，業者一直蓋飯店和民宿，加上還有許多非法露營區、民宿，導致現在供過於求，政府要想辦法讓陸客來台，並管理非法民宿和露營區，對合法旅宿業者才會有幫助。

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