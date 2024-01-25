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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜抽到高嘉瑜粉紅辦公室　落「梅花座」跟黃捷、陳昭姿當鄰居

▲國民黨不分區立委韓國瑜於「如何當個好立委」戰鬥營致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨不分區立委韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院今（25日）進行立法委員研究室抽籤，聲量極高的國民黨不分區立委當選人韓國瑜抽中青島二館3506研究室，此處原是連任失利的綠委高嘉瑜辦公室。而青島二館除成功連任的高金素梅、陳玉珍外，還有與韓國瑜淵源頗深的新科立委黃捷、民眾黨立委陳昭姿以及國民黨立委王育敏。不過若韓國瑜成功當選立法院長，辦公室還會再重新安排；也有部分委員篤信風水之說，正準備私下交換。

新一屆國會將迎來53位新面孔，此次有不少高聲量民代將進入立院，辦公室抽選也格外備受關注，尤其政治界篤信風水之說，辦公室座落何處相當講究，而青島二館過去讓許多較迷信的委員避之唯恐不及，因為有不少立委爭取連任失利、一直被認為風水不佳，抽到後也會選擇私下交換，整館只有七連霸原民立委高金素梅始終屹立不搖。

有意爭取立院龍頭的韓國瑜此次就抽到青島二館3506研究室，該館除成功連任的高金素梅、陳玉珍外，還有首次當選的陳昭姿、回鍋成功的王育敏以及與韓國瑜淵源頗深的黃捷，該棟委員大樓未來也有機會成為媒體焦點；然而，韓國瑜若當選立法院長，則辦公室會再重新安排，2018年高雄市議會的光景是否在立法院重演，仍未成定局。

此外，韓國瑜抽中的辦公室，原屬於此次競選連任失利的民進黨立委高嘉瑜，而高嘉瑜則是繼承自此次回鍋成功的國民黨立委柯志恩，高剛就任時因有漏水問題，將辦公室重新裝潢，牆上滿是粉紅壁紙，是立法院相當有特色的辦公室。

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