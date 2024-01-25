愛莉莎莎現身民眾黨尾牙　蔡壁如愣「距離的美感」：沒人通知我

▲國民黨桃園市議員凌濤邀請前民眾黨立法委員蔡壁如與青年們展開「大白話」對談。（圖／凌濤辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

公開表態支持柯文哲的百萬網紅愛莉莎莎24日出席民眾黨尾牙，不過，民眾黨台中立委候選人蔡壁如今日和國民黨議員凌濤舉辦活動時，被問到是否有參加民眾黨尾牙，她停頓了一下笑說，「可能是距離的美感，沒有人通知我，但是因為我在地方上也在忙著謝票啦」。

凌濤今日邀請蔡壁如一同召開記者會，席間對話主題包括台中選戰甘苦談、在野合作法案，以及未來國會改革方向等，強調「選舉選完了」，在野極大化監督力量，才是共同的對話基礎，符合台灣主流民意的期待。

會後兩人接受媒體訪問時，媒體問蔡「昨天委員有參加那個尾牙嗎？那參加時有沒有看到其他一些網紅？有人說愛莉莎莎去？」蔡壁如回應，「昨天的尾牙，一樣嘛，可能是距離的美感，沒有人通知我。像你問我，我又突然愣住昨天是什麼尾牙？但是因為我在地方上也在忙著謝票啦。」

凌濤則在一旁說，兩人昨天在對題綱時已經是12點以後了，所以基本上可以看到蔡行程跑到非常晚，還在謝票的過程。

另，對於目前立院龍頭之爭，是否會呼籲民眾黨團來投給國民黨「韓江配」？蔡壁如表示，台灣民眾黨現在有八席的不分區，就像凌濤講的「政治不難，找回良心」而已，民眾黨承接的是這369萬票的民意，所以一定要做任何事情的話，就回歸到這樣的一個民意的基礎上面，共同的討論。「當然，我覺得要團進團出，因為這樣子才能夠讓大家看到民眾黨的決心」。

