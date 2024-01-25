傅崐萁喊白色力量、正藍軍集結　推改革「讓民進黨找不到人當部長」

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立法院黨團總召之爭備受關注，立委傅崐萁昨日宣布參選國民黨立法院黨團總召，今（25日）前往黨團登記，他接受媒體聯訪時直言，他跟民眾黨主席柯文哲有非常暢通管道，國民黨一定會跟民眾黨並肩作戰，讓白色力量跟正藍軍集合在一起，一起監督8百萬選民質疑的民進黨，也要合力將國會徹底改革，才能讓所有部會無所遁形，讓民進黨找不到人當部會首長。

▲傅崐萁召開「責任承擔、陽光國會」記者會。（圖／記者黃國霖攝，下同）



傅崐萁表示，這次參選國民黨團總召，時間雖然只有一年，但是非常關鍵的時刻，過去民進黨8年所有弊端，能不能在今年攤在陽光下，包含疫苗、快篩、潛艦等等，把該移送法辦的人全部法辦，身為在野黨必須讓真相給人民知道，國會改革已經30年但從未成功，無論哪個政黨執政，只要國會過半就不會推動改革，國會議員往往淪為橡皮圖章，或是新進立委一屆、兩屆還在摸索中。

傅崐萁直言，蔡英文2015年宣布國會改革法案，執政8年後又沉入大海，國會改革不是口號，就要在今年完成，傅崐萁選擇責任跟承擔，要讓陽光照進國會、讓一切都透明，包含所有經費支用以及人事同意權必須記名，總統也必須到國會報告，國會調查權、聽證權、證言不得說謊權，讓每一位立委作所有人民的靠山，國會徹底改革才能讓所有部會無所遁形，讓民進黨找不到人當部會首長，在立法院不得反質詢、藐視國會，只要任何人說謊就是重罪。

至於怎麼跟民眾黨合作，傅崐萁強調，若沒有他們8席一切都是口號，在野黨團結才能對抗執政黨，他跟柯主席有非常暢通管道，一定可以整合在野對抗民進黨、賴清德跟萬年柯總召。

有媒體詢問，和民眾黨有什麼樣的溝通管道？傅崐萁回應，過去擔任縣市長過程中，柯文哲擔任台北市長，本來就有非常良善互動、有很好的基礎，民眾黨有非常良好的政策要推動，國民黨一定會跟民眾黨並肩作戰，讓白色力量跟正藍軍集合在一起，一起監督8百萬選民質疑的民進黨。