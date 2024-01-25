屁孩「超派騎車」撞斷黑狗腿！滑倒慘摔影片曝　二度無照恐重罰

記者戴上容／新北報導

新北市三峽一名17歲吳姓少年，23日下午騎車行經市區文化路一處閃黃燈的路口時，未依照規定減速慢行，還想加速闖越路口，當時一名老翁正好牽著一隻黑狗經過斑馬線，吳少當場撞飛黑狗後「雷殘」彈飛，機車滑行十多公尺，吳少命大僅身體輕微擦挫傷，倒楣的黑狗則是腿骨折一跛一跛，員警到場認出少年已是二度無照駕車，依法開出重罰。

▲17歲少年闖黃燈撞斷黑狗的腿 。（圖／記者戴上容翻攝）

23日寒流發威，路上騎士紛紛減速慢行，吳姓少年當天下午3時許騎著向朋友借來的機車出遊，一路橫衝直撞，行經文化路合作金庫銀行前方時，正好路口號誌是閃黃燈，一名穿著黃色外套頭戴白帽的老翁，當時正牽著一隻黑狗走在斑馬線上。

吳少不知是否沒注意前方動態，老翁都已走到斑馬線中央，他卻絲毫沒要減速，直到發現黑狗出現才緊急煞車，但為時已晚，少年與機車就像保齡球瓶一樣甩了出去，少年瞬間衝向一旁剛起步的計程車，計程車尾鈑金也被撞凹。



車禍發生當時場面相當驚險，一旁目睹民眾更是驚呼連連，這名老翁只差一步就成了輪下魂，他見到少年摔車一幕，卻仍然淡定通過馬路，而黑狗被撞，老翁也不慌不忙走到黑狗身旁，將他牽了起來就默默站在一旁，並未當場指責少年。

據監視器畫面可見，少年緊急剎車「雷殘」後，這隻黑狗也被連帶撞飛，彈飛距離更長達20公尺，無辜黑狗因為骨折發出哀號聲，少年則是整個人撞向一旁剛發動起步的計程車，安全帽更因此飛了出去。



三峽警分局員警到場處理，發現少年不但無照駕駛，還未禮讓行人，而且查出少年在五年內二度無照駕車，依規定開罰最重2萬4000元，未禮讓行人則開罰1200元，但除了罰單之外，少年摔車時擦撞計程車造成毀損，還得賠償計程車修理費用及借來機車的修復等費用，估計至少得花費5萬元以上。