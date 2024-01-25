新北國三生告別式　侯友宜到場致意...贈弔唁花籃「同悲不捨」

▲新北國三生遭同學割頸命喪校園，今舉行告別式，侯友宜到場致意 。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、劉人豪／新北報導

新北國三生遭同學割頸命喪校園，今（25）日在板橋殯儀館舉行告別式，家屬並祈求法院能夠公正的嚴判替兒子討回公道，不讓殺人犯及教唆犯逃過應有的懲罰，「殺人償命、速審重判」，新北市長侯友宜到場致意，並送寫有「同悲不捨」弔唁詞的花籃，教育部長潘文忠也出席致意。

▲教育部長潘文忠也到場。（圖／記者黃彥傑攝）

該起悲劇發生於2023年12月25日中午12點多，新北市某高中附設國中部1位15歲國三男學生，請1名到班上找朋友串門子的別班女同學離開教室，以免打擾同學午休。女學生覺得受委屈，找15歲「乾哥」訴苦，乾哥為乾妹出氣，涉持預藏彈簧刀朝男學生割頸狂刺10刀，男學生大失血倒地，送醫搶救34小時，隔天（26日）晚間仍回天乏術。

▲侯友宜致意的花圈寫「同悲不捨」。（圖／記者黃彥傑攝）

今在板橋殯儀館舉行的告別式，侯友宜除了到場致意外，也送寫有「同悲不捨」弔唁詞的花圈，公祭後不發一語離開；教育部長潘文忠也出席致意。

而家屬呼籲，司法機關能夠真正成為人民安全的保護傘，為無辜身亡的受害者伸張正義，給予殺人者和教唆者應有的刑罰。