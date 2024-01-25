金融時報：美國多次向北京討救兵　要伊朗約束葉門反抗軍

▲「銀河領袖號」（Galaxy Leader）2023年11月19日遭葉門反抗軍青年運動挾持。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國金融時報24日引述美國官員說法指出，隨著紅海危機升溫，美國已要求中國敦促伊朗，約束葉門反抗軍青年運動在紅海襲擊國際商船的行動。據傳美國已在過去3個月內多次向中國高階官員提及此事，但迄今未見北京政府提供協助的跡象。

路透引述金融時報指出，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）及其副手費納（Jon Finer）本月在華盛頓與中共中聯部長劉建超會面時有觸及此議題，美國國務卿布林肯在與中國接觸時也有談到此事。

不過除了北京上周發表的溫和聲明，即呼籲有關各方確保駛過紅海全球重要貿易航道船隻安全通行之外，美方官員認為，幾乎沒有證據表明中國有向伊朗施加任何壓力，要求伊朗出面施壓青年運動。其中一名官員透露，美國會持續向北京政府提及伊朗與青年運動襲擊問題，但中方態度的轉變並不樂觀。

青年運動針對國際商船的襲擊擾亂全球航運，自從去年11月中旬以來至少發動33次攻擊，這不只引發通膨擔憂，還讓外界開始擔心，以色列與哈瑪斯這場戰爭的後果可能破壞中東區域穩定。