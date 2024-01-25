游錫堃沒選上立法院長會回委員會？　本人喊話：我有信心連任

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

立法院正副院長之爭2月1日開打，國民黨推出韓江配，民進黨推出游昌配，而民眾黨則還在觀望。爭取連任的現任立法院長游錫堃25日接受專訪被問到，萬一沒選上，會願意跟其他立委一樣，回到委員會去質詢嗎？他自信喊話，「我有信心連任立法院長！」

游錫堃今日接受媒體人黃暐瀚所主持的廣播節目《暐翰撞新聞》專訪，黃暐瀚表示，游錫堃是中華民國總統民選之後，唯一一位行政院長、立法院長都擔任過的「雙院長」，他也形容「水牛伯，為人低調，處事誠懇，放眼政壇沒有敵人。」

而黃暐瀚指出，儘管現在民進黨在立院席次51，比國民黨52還少一席，但游錫堃很有信心會連任立法院長；誰會當選院長，關鍵就在民眾黨的8票，因此，他也問游錫堃，「先前民眾黨提出的四大改革，為何遲遲不肯回應或承諾？

游錫堃直言，立法院長沒有提案權，身為院長，國會改革只要有黨團提出，自己都會公平處理，但不會涉入，「所以院長沒辦法開『政見』，開了會變成『空頭支票』。」

黃暐瀚最後提到，游錫堃擔任立法院長四年，立院通過782條法案，成績斐然，原本早有意退休回宜蘭，是因為民進黨主席賴清德的力邀，才繼續擔任不分區立委，他也問到，萬一院長沒選上，游錫堃會願意跟其他立委一樣，回到委員會去質詢嗎？游錫堃則信心喊話，「暐瀚，我有信心連任立法院長！」