為照顧失明大伯回花蓮！2幼子命喪火海　一家五口剩3人

記者黃彥傑、吳佩蓁／花蓮報導

花蓮縣新城鄉一棟民宅昨(24日)發生一起奪命火警，造成2名林姓幼童嚴重燒燙傷送醫不治，70歲卿姓屋主及張姓租客仍在加護病房搶救中。據了解，這一戶民宅共住了11人，卿姓屋主的大姪女一家原本在桃園工作，為照顧失明的卿男生活起居，夫妻倆帶著3個小孩搬回花蓮，沒想到卻發生憾事。

▲花蓮民宅24日發生火警，造成2名小兄妹喪命 。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

▲石姓父親昨日工作時，突接獲2名幼子喪命噩耗。（圖／記者黃彥傑翻攝）



屋主卿姓老翁為榮民，有中低收入身分，因患有重度弱視已失明7、8年，2名死者的石姓父親表示，卿姓老翁是他大伯，他與林姓妻子、5歲大女兒、4歲兒子、2歲小女兒原本住在桃園，2年前因岳父中風離世，他和老婆擔心失明的大伯無法自理生活，一家五口決定搬回花蓮照顧大伯生活起居，並一起分擔家庭開銷。沒想到昨日下午他出門工作，卻接到家中失火噩耗，4歲兒子、2歲小女兒命喪火海，從此天人永隔。

據悉，這一戶民宅住了11人，因為家裡房間不夠，石姓父親一家五口住在一樓客廳，共用2張小床，阿姨與姨丈以及他們的小孩睡在一間房，大伯則住在第2個房間，二樓部分租給林姓婦人與兒子。

這起火警發生在昨天下午3點左右，5歲大女兒發現失火後，急忙跑到對面向鄰居求助，警消到場時，民宅一樓、二樓已全面燃燒，二樓的陽台還有名60多歲的林姓婦人待救。消防人員立即架梯將人救出，送往慈濟醫院救治，並立即佈水線灌救，直到15分鐘後控制火勢，並且在1樓隔間發現了一名3歲男童及2歲女童，1樓後側發現67歲卿姓屋主，但2名幼童因嚴重燒燙傷，經搶救後仍宣告不治，而2名大人目前仍在加護病房搶救中。