記者黃彥傑、劉人豪／花蓮報導

花蓮縣新城鄉一棟2樓民宅，昨（24）日發生2死火警意外，警消到場灌救並救出4名受困傷者，但其中2名幼童因嚴重燒燙傷宣告不治。初步了解，這戶2層樓民宅共住了11人，沒想到意外發生火警，造成其中2名幼童身亡，詳細起火原因仍待調查釐清，社會課課長林英輝表示，該戶經濟狀況不好，包括卿姓大伯跟死亡孩童1家5口，都是鄉公所列管的低收入戶。

▲花蓮民宅奪命火警，2小兄妹不幸葬身火窟。（圖／記者黃彥傑翻攝）

據了解，該戶的1樓客廳住石姓父親、林姓母親、5歲大女兒、4歲大兒子、2歲二女兒一家5口，小兄妹的阿姨、姨丈、姨丈的小孩一家3口，則住在第一間房，失明的卿姓大伯則住在第二間房；二樓則租給租給林姓婦人跟婦人兒子，共住了11人。

林英輝指出，該戶人家是低收入戶，平常就有在關懷救助，鄉長每個月會送物資，鄉公所昨晚接到訊息，立即派社會科同事到現場協助，目前4大人2小朋友，暫時放在鄉公所簽約的災民收容所，鄉公所本身有準備棉被睡袋、盥洗用具、尿布奶粉之類的，請廠商提供安頓。

▲社會課課長林英輝表示，該戶經濟狀況不好，包括卿姓大伯跟死亡孩童1家5口，都是鄉公所列管的低收入戶 。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

林英輝表示，這一家是長期列管的低收入戶，經濟上困苦，成人在工作上是臨時工，沒有固定工作下，小孩子需要由老人家幫忙照顧。救助部分政府有規定低收入戶有喪葬補助，目前申請中，天然災害也有依規定申請協助，也有申請仁愛基金，鄉長也都固定慰問，並交代村長、村幹事協助幫助，小孩子部分除了每月救助金發放，也都會關懷慰助，假如說小孩子需要轉介到安養機構，會跟縣政府機構聯絡配合。

林英輝說，家中經濟是由石姓父親鐵工、林姓母親飯店房務來支應，要照顧3個小孩跟大伯勉強維生，面對大伯的醫藥費用跟孩子的喪葬費可能都難以負擔，鄉公所已經派社會科協助緊急安置，並且會申請急難跟喪葬補助，要幫助石姓一家人度過難關。