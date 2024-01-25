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發錢囉！彰市6千元敬老金今發現金　上百志工齊聚點鈔壯觀畫面曝

記者唐詠絮、陳韻如／彰化報導

彰化市公所每年春節前夕都會發放6000元敬老金給70歲以上的長者，而延續至今年已經第27年，且今年共有2.9萬人受惠，總金額高達1.75億，創下歷年新高。經查，今年有7成3的長者選擇轉帳，但仍有2成7的長者選擇要領現金，而今(25日)將於全市73個里辦公室發放。

▲▼ 彰化今發放6000元春節敬老金 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化今發放6000元春節敬老金，日前志工已人工方式分裝現金。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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此次彰化市發送春節敬老金金額創下新高，而往年發放現金時，因金額龐大，必須動員大批工作人員、志工，先由運鈔車將現金運送到彰化生活藝文館點鈔核對，再人工分裝至紅包袋內，最後再分送至各里辦公室發放。

據悉，今年共有2萬1066名長者選擇用轉帳(比例72.46%，共計1億2千639萬6000元)，另8007位選擇領現金(比例27.54%，共計4千804萬2000元），轉帳的部分公所已先於23日撥入長者的帳戶，選擇領現金的長者則於25日前往各里辦公處或指定地點同步領取。

▲▼ 彰化今發放6000元春節敬老金 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲上百志工群集在介壽藝文生活館點鈔。（圖／記者唐詠絮翻攝）

配合發放禮金的「大工程」，全市73里的里幹事、志工與市公所員工共1百多人，先前群集在介壽藝文生活館點鈔，並將現金逐一分裝進紅包袋，再分別由專人將禮金送至各里辦公處或指定的地點發放；由於同時有多達近5千萬元的現金「滿街跑」，警方特別加派警力，同步加強市內的不定點巡邏。

市長林世賢今上午10點起，分別前往位於自立街146號的忠權里辦公處，以及位於中正路二段120號的萬壽里辦公處等處，將禮金紅包親手交給長者們，並向長者們提早拜年，也祝福大家身體健康。

林世賢受訪表示，此次發放金額佔總預算2成多，整個財政算是壓力，但會努力建設、招商來增加市庫收益，以支應敬老禮金給他們幸福感。林世賢提到，他任內 不斷開拓財源，連續五年財政達9億6千萬，70歲老人發6000，五年來都維持這樣的財政穩定的收入，代表我們有努力建設增加市庫收入。

▲▼ 彰化今發放6000元春節敬老金 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

林世賢說，中友百貨未來正式營運之後，1年可以挹注1億經費，2座立體停車場落成之後，可以再挹注3千萬以上，未來推動生命園區，至少對彰化市整體效益三億，市公所未來收入也能再進帳一億，不過此部分仍須再繼續與市民溝通。

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