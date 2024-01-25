快訊／成功嶺一年兵報到「髮絲落地」　國軍派緝毒犬安檢

記者蘇晏男／台中報導

義務役役期恢復一年，首梯次「陸軍2226梯」徵集670人今（25日）入伍，北、中、南分別由步兵206旅、302旅、203旅負責接訓，採8週入伍訓及44週部隊訓。302旅方面，新兵於早上10時40分許報到，接著依序體檢、理髮、分配聯隊、領取裝備等，而國軍也派出緝毒犬安檢。

▲國防部一年義務兵理髮。（圖／記者蘇晏男攝）

國防部25日安排媒體到台中成功嶺陸軍302旅拍攝首批一年兵入伍狀況。該批役男的懇親日安排在2月3日、3月5日專長甄選、3月18日至22日期末鑑測、3月29日撥交。

陸軍參謀長陳建義中將日前指出，入伍訓採4個階段施訓：第一階段（第1週）軍人核心價值、第二階段（第2至5週）-基礎訓練：以步槍射擊、手槍及機槍機械訓練及戰鬥教練基礎訓練為主軸、第三階段（第6至7週）-進階暨組合訓練：以步槍射擊進階訓練、戰鬥教練組合訓練為主軸，藉模擬戰場實景，強化夜間射擊能力、第四階段（第8週）-期末鑑測：以體能戰技、步槍鑑定射擊、3天2夜晝夜連續綜合戰鬥教練為鑑測主軸。

針對新實施的「期末鑑測暨補訓作法」，國防部訓次室軍事訓練處處長劉慎謨少將說，今年嚴格要求戰鬥教練、兵器教練，射擊為主，當期末鑑測不合格，隔週實施補訓跟補測，再不合格就不核發專長證書，也就是役男沒辦法領專業加給，待下部隊後，由單位主官持續管制，每個月駐地成效驗收會實施合格簽證，什麼時候合格，什麼時候才能領專業加給。

對於留訓一週方面，劉慎謨說明，同一時間同梯役男下部隊，待補測完，會通知單位帶回。陳建義指出，留訓週沒合格後，役男還是要依照抽籤到的單位報到，接訓單位會在每個月依其不合格項目實施補測跟簽證，合格後才能領專業加給。

▲國防部一年義務兵理髮。（圖／記者蘇晏男攝）

▲一年義務兵緝毒犬搜身。（圖／記者蘇晏男攝）

▲一年義務兵緝毒犬搜身。（圖／記者蘇晏男攝）