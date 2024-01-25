快訊／國三生告別式發聲明！父：別讓「年齡」成為司法失衡的天秤

記者黃彥傑、黃資真／新北報導

新北市一所國中去年底發生喋血事件，1名國三生遭男同學割頸致死，全案掀起社會輿論聲浪，事發一個月後，今(25)日中午於板橋殯儀館為其舉行告別式，家屬也對外發出聲明稿，期盼用孩子血淋淋的教訓，喚起大眾對重大刑事案件機制的關注。

▲國三生遭同學割頸亡，告別式現場。（圖／記者黃彥傑攝）



聲明稿全文如下：



殺人償命、速審重判!!!

晴天霹靂!!!快樂出門，回來卻是冰涼屍身!!!當天中午接到老師緊急來電説我的兒子已送急診，要我趕緊過去醫院，一連串接踵而來的打擊。一、救護車上到院前已心肺功能停止。二、到院緊急搶救一幕幕手術的剖心、切肺等血淋淋畫面，及醫師告知不樂觀。三、上葉克膜急救，隔日宣告死亡。四、刑事鑑識過程。五、次日法醫來相驗。六、法醫告知需要解剖才能知道真正死因。每一次都讓我想問何時才能讓死者安息，縱然憤怒、心情煎熬仍然悲痛答應解剖。我的心肝寶貝在這個事件中深受重重傷害，我們家屬不僅悲痛萬分，還要遭受詐騙、假消息的干擾。

為了希望真相大白，讓兇手及教唆者能夠接受制裁，我們只能無奈被迫承受接踵而來的傷害，面對法律是如此嚴謹的檢視被害人，我們希望同等標準來審視教唆者及殺人者。因此，我們祈求法院能夠公正的嚴判，真正替我兒子討回公道，不讓殺人犯及教唆犯逃過他們應有的懲罰。不要讓我們家屬認為「年齡」導致司法成為一座失衡的天秤，因年紀較小不斷犯錯成殺人魔者，還可一而再的被保護。

選擇一直不出聲，是因為我們的弱勢家庭身分，深怕説錯話會被輿論攻擊，我相信很少人能真正體會我們家屬的痛。我們很想知道當下發生什麼？只能憑藉後來網路資訊和報導內容拼湊當時事發情形，但也不是很完整，而且為了讓司法能夠秉公處理，我們才選擇沉默。目的就是不想讓人有見縫插針的機會，對我們家屬進行再次的傷害。

我無法理解兇手當時凶狠心態，更無法了解為何一再犯錯，且一手毀掉他人幸福的殺人兇手是不可教化的。難道司法不該有遇重大殺人犯強制執行死刑的機制嗎？還是要一再保護兇殘之人，以後出來再殺人，再來後悔嗎？

我常在想若當時無教唆者，是不是就不會有這樣的事情發生，教唆者的罪責不該比照殺人者嗎？教唆者的惡行難道不應該受到法律的嚴懲嗎？這些人留在一般學校中，無疑是一個不定時的炸彈，什麼時候會引爆，無人可知也無法可防備。懇請司法裁定能夠審慎考量究竟是少數的人權重要，還是多數一般學生的生命安全重要呢？希望用我孩子血淋淋的教訓，可以喚起大眾關注司法遇重大刑事案件機制，不讓違法者踐踏了司法真正的公平正義！

另外非常感謝『孩想陪你長大』因本案件如此致力推動改革，我們日後在照顧姐姐之餘，也會參與推動改革活動。也請各界伸出有力的雙手共同悍衛年輕的生命。

痛失愛子令我們的家庭陷入愁雲慘霧之中，媽媽的心情也瞬間跌入谷底情緒，夜夜難眠，失控要找小孩。本來兒子可以幫我們照顧生活無法自理的姊姊，也是媽媽唯一希望，如今家庭破碎，只能一肩擔起，而我的喪子之痛也難以撫平，還要盡力維持整個家庭的生活，真的痛不欲生，如果因爲法律的縱容就會有更多跟我們相同遭遇的人。

感謝各界善心人士幫助及新北市政府協助成立專戶，使得我在專心處理兒子後事的情況下，可以為無法生活自理的姊姊在未來生活照護上提供幫助，感恩!

最後在此提出家屬的沉重呼籲:司法機關能夠真正成為人民安全的保護傘，為無辜身亡的受害者伸張正義，給予殺人者和教唆者應有的刑罰。

感恩各界的關懷

心痛的家屬

