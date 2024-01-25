高中校際聯盟嘉義主題式學習　探究天文、究地理、觀生態

▲▼ 高中校際聯盟來到嘉義探天文、究地理、觀生態 。（圖／嘉義高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

全國高中校際聯盟TTSA在嘉義高中舉辦為期三天的天文與地理探究及海洋生態觀察之研習營，全國十二所高校師生齊聚桃城，以地球科學為主軸，展開三天包含天文觀測、地球科學課程、中正大學地震探究相關課程、觸口地區野外地質考察以及外傘頂洲與鰲鼓濕地生態觀察，讓12所高校師生能齊聚於嘉義縣市展開主題式學習與探究。

全國高中校際聯盟TTSA緣起於2003年由當時台中一中蔡炳坤校長召集新竹、台中、嘉義、台南、高雄全國五區第一志願「名校」成立Top Ten校際聯盟，各校輪流辦理科學營隊，以培養菁英學生科學素養為目的，透過數理與資訊學科研習營之舉辦，啟動校際間學生同儕間的學校交流與合作學習平台。於2005年加入師大附中、政大附中兩校，擴大為十二所學校，並將原Top Ten更名為「Taiwan Top Senior high school Association; TTSA」校際聯盟，並持續於寒暑假輪流辦理數理與資訊科學營隊。

因新冠疫情營隊停辦2年，去年暑假由台南一中開始復辦，今年寒假由嘉義高中辦理以「地球科學」學科為主軸之主題式學習與探究活動，每校推薦四位學生參加，除能在活動學習中相互觀摩切磋，培養團隊合作能力外，更能提升跨領域素養與校際間合作之能量。

嘉義高中校長陳元泰表示今年剛好嘉中百週年校慶，承辦剛好屆20年歷史傳承的TTSA校際聯盟科學營隊活動，除傳承為培養菁英學生之科學興趣與能力外，更能將北中南各區菁英學校師生同聚一起，相互學習與探究科學，具有其重大歷史傳承與教育意義，歡迎各區師生來到嘉義高中，入住嘉義市3天2夜，除了科學學習探究及到觸口、東石外傘頂洲進行地質與生態實查外，也邀請大家到嘉義市走走，看看桃城木都的美與精緻。