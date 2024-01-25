王志安入籍日本夢碎？日議員關注《夜夜秀》風波：會採取相應行動

▲王志安訕笑身障人士，引發批評。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

記者閔文昱／綜合報導

大陸媒體人王志安20日上脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》接受訪談，他在談論到台灣選舉時，揶揄民進黨利用身障人士造勢，並譏笑不分區立委候選人、身障律師陳俊翰，引發輿論圍剿。事後他返回日本東京，並放話「我很快就加入日本籍了，這之後我看民進黨還敢不讓我入關？」結果引來日本議員關注。

據了解，王志安21日已離台，返回東京，當時他還在X發文，總結14天台灣之行「再會台灣，我們還會回來！」不料如今卻因違反規定遭廢止其入境許可，但他24日則在X發文表示，「如果因為我這個發言無法再去台灣，我接受。但我會鄙視台灣的政客。不過也沒關係，我很快就加入日本籍了，這之後我看民進黨還敢不讓我入關？如果有難度我再加入美籍，我看哪個不識相的執政黨敢不讓美國人入境台灣？」

貼文一出，不只台灣網友關注，日本神戶市議員上畠寬弘也在24日晚間轉發該貼文，並表示已收到了關於該貼文的相關資訊，以及台灣人民的憤怒與悲傷，目前還無法確認王志安加入日本籍的真實性為何，因此無法具體說明會採取何種措施，但他強調，身為政治家，他會支持尊重人權的台灣，也會採取相應的行動。