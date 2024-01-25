　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南新建置科技執法啟用　勸導期1個月2月23日正式執法

▲為改善高鐵站前U型接客區臨停秩序及周邊交通順暢，自1月24日起啟用U型車道違規停車科技執法，勸導期為期1個月，2月23日起正式執法。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲為改善高鐵站前U型接客區臨停秩序及周邊交通順暢，自1月24日起啟用U型車道違規停車科技執法，勸導期為期1個月，2月23日起正式執法。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為改善高鐵站前U型接客區臨停秩序及周邊交通順暢，台南市交通局重新繪設相關標線，將臨停區、禁止停車區及車道予以明確規範，並設立相關指示引導牌面，警察局配合其規劃，自1月24日起啟用U型車道違規停車科技執法，勸導期為期1個月，2月23日起正式執法。

高鐵台南站是台南及北高雄地區重要交通運輸場站，近年因應大台南會展中心及大型購物商場的陸續啟用，且2024年更為台南市舉辦建城400周年及台灣燈會等大型系列活動，高鐵台南站區及周邊道路交通量勢必大幅成長。

▲為改善高鐵站前U型接客區臨停秩序及周邊交通順暢，自1月24日起啟用U型車道違規停車科技執法，勸導期為期1個月，2月23日起正式執法。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市2023年所建置科技執法地點14處，係經統計分析台南市易肇事違規路（段）口，採用影像分析技術，自動辨識違規行為，取締未禮讓行人、不依車道行駛等多種違規類型，規劃配合上開啟用及勸導期程辦理。

警方表示，透過科技執法可以針對易肇事地點的肇事違規特性，據以規劃科技執法項目，針對肇因對症下藥。讓民眾養成遵守交通規則的習慣，勿存有僥倖違規心理，以避免交通事故的發生，因此，警方強調，科技執法目的是為了「預防違規肇事」及「改善行車秩序」為目的，以台南市現行27處科技執法設備地點，統計2023年1至11月傷亡交通事故發生571件，相較2022年同期減少147件，事故比率下降20.5％，顯示有助於改善交通安全。

ET快訊
直擊／台北電玩展湧人潮！　玩家全擠在一區
選前承諾「帶大家坐捷運吃好料」！說到做到　遭判當選無效
10人住加蓋鐵皮屋大火　小兄妹慘被燒死
快訊／高雄一家5口今解剖　家屬憔悴不發一語
還沒冷完！連2天跌破10度　下周又要變天
快訊／台股大漲逼近萬八！台積電漲8元至635
11月男嬰遭悶死！　父母悲痛同意器捐遺愛人間
等到了！超商「美式28元、拿鐵33元」爽喝　限時快買

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全台首場！綠能農業示範場花蓮亮相　符合農發條例及能源政策

台南新建置科技執法啟用　勸導期1個月2月23日正式執法

傳統書畫結合現代攝影創作展　「藝猶未盡」郭仁示個展桃園登場

買年貨龍底家！　2024桃園年貨大街南區場A22站旁廣場開張

桃園捷運棕線再傳捷報　國發會審議通過

桃園YouBike2.0E電輔車服務　2／1起投入600輛供民眾租借

寒流來襲持續低溫　新北提醒農友注意防寒措施

國小生霸凌同學還當模範生　北市府介入調查

2024台灣燈會倒數10天　黃偉哲與孫翠鳳邀來安平賞花燈看明華園大戲

第一屆元坤盃國際青年七人制橄欖球賽27台南登場　11高中名校參賽

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

嗆蹭熱度送超派中指 超哥：你什麼咖｜20240124 ET午間新聞

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

來賓嘲諷身障者「賀瓏跟著大笑」遭炎上　Albee道歉「當下沒聽懂」..薩泰爾發聲明

夜夜秀「訕笑身障者」被炎上 製作人道歉｜20240124 ET午間新聞

貓貓太想奴才狂敲監視器 整顆喵頭塞滿螢幕超萌❤

全台首場！綠能農業示範場花蓮亮相　符合農發條例及能源政策

台南新建置科技執法啟用　勸導期1個月2月23日正式執法

傳統書畫結合現代攝影創作展　「藝猶未盡」郭仁示個展桃園登場

買年貨龍底家！　2024桃園年貨大街南區場A22站旁廣場開張

桃園捷運棕線再傳捷報　國發會審議通過

桃園YouBike2.0E電輔車服務　2／1起投入600輛供民眾租借

寒流來襲持續低溫　新北提醒農友注意防寒措施

國小生霸凌同學還當模範生　北市府介入調查

2024台灣燈會倒數10天　黃偉哲與孫翠鳳邀來安平賞花燈看明華園大戲

第一屆元坤盃國際青年七人制橄欖球賽27台南登場　11高中名校參賽

傅崐萁也要選藍總召　賴士葆吐心聲：衷心期盼是場君子之爭

老公手寫情書「告白對象是她」　妻心碎求償80萬元

達美航空波音757客機準備起飛「前輪脫落」　美航空總署調查

判決書揭張靖玲「月薪6萬」！霸凌手段被拍　古彩彥FB吐真實心聲

主辦方賣晚宴票給網紅直播帶貨惹毛C羅　還曾要求「帶傷上陣」　

王志安《夜夜秀》諷身障人士　矢板明夫：在日本絕對是樁大事

歐告雙手扶椅子「跪拜坐姿」　激像虔誠信徒：請賜予我更多肉肉

直擊／台北電玩展開幕撞寒流　玩家全擠在《神魔之塔》

SK海力士受惠AI晶片需求　實現一年來首度獲利

扯爆！空軍女中士欠債誆稱「購買年資」　把12同袍當ATM詐6位數

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

地方熱門新聞

國小生霸凌同學還當模範生　北市府介入調查

桃園YouBike2.0E電輔車服務　2/1起600輛供租借

桃園捷運棕線再傳捷報　國發會審議通過

買年貨龍底家　2024桃園年貨大街南區場開張

「藝猶未盡」郭仁示個展　桃園登場

西螺福興宮「八仙綵」免費送　為喜事添福氣

寒流來襲持續低溫　新北提醒農友注意防寒措施

第一屆元坤盃國際青年七人制橄欖球賽27台南登場

彰化扇形車庫停車場啟用　1/31前免費停車

2024台灣燈會黃偉哲與孫翠鳳邀來安平賞花燈看大戲

激動姊鬧屈臣氏　丟貨品諷警好善良

「歹兔」蘿蔔刀搶銀行　斗六警防搶演練吸睛

太平山22日深夜下冰霰晶　夢幻美景遊客驚喜

台東縣政府一級主管調整　饒慶鈴公布名單

更多熱門

相關新聞

第一屆元坤盃國際青年七人制橄欖球賽27台南登場

第一屆元坤盃國際青年七人制橄欖球賽27台南登場

台南市第一屆元坤盃國際青年七人制橄欖球邀請賽，27日、28日在台南市立橄欖球場熱血開賽，市長黃偉哲24日在宣傳記者會，特別感謝長期支持基層橄欖球運動的高雄義大醫院杜元坤院長，大力響應2024台南400，回到故鄉台南舉辦比賽。

高雄新增6處「科技執法」設置地點曝光

高雄新增6處「科技執法」設置地點曝光

台南托育機構主管人員共識營

台南托育機構主管人員共識營

即／台南怪手行駛中起火　黑煙狂竄駕駛急逃生

即／台南怪手行駛中起火　黑煙狂竄駕駛急逃生

「2024台灣燈會」在台南！高鐵加開10班次列車　1/26開賣

「2024台灣燈會」在台南！高鐵加開10班次列車　1/26開賣

關鍵字：

台南科技執法勸導

讀者迴響

熱門新聞

女老師「誘男高中生」性愛30次！教室淪砲房

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

《夜夜秀》涉歧視炎上　贊助商Emma床墊道歉了

賀瓏前女友發聲：魯蛇會靠貶低別人讓自己好過

割頸亡國三生今告別式　生前最掛念她

即／台灣被寒流冰封了！3縣市恐「跌破6度」

保時捷女業務年賣170輛車！被酸陪客戶回應了

台灣OL遭Discord裁員　她全程直播超錯愕

大阪環球影城台、韓招人　時薪365元

寒流餘威再凍一波！跌破6度區曝　龜速回暖「北部低溫1字頭再4天」

台灣將導入大陸品牌新7人座休旅

內湖黑寡婦　清純妹年底換愛再爆互捅濺血

30歲男寒流泡澡　踏出浴室腦血管爆開

錯失2次救命機會！11月嬰遭悶死　父見畫面崩潰

超哥現身「帝王級服務」理容店

更多

最夯影音

更多
11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩
女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

嗆蹭熱度送超派中指 超哥：你什麼咖｜20240124 ET午間新聞

嗆蹭熱度送超派中指 超哥：你什麼咖｜20240124 ET午間新聞

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面