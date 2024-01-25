台南新建置科技執法啟用　勸導期1個月2月23日正式執法

▲為改善高鐵站前U型接客區臨停秩序及周邊交通順暢，自1月24日起啟用U型車道違規停車科技執法，勸導期為期1個月，2月23日起正式執法。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為改善高鐵站前U型接客區臨停秩序及周邊交通順暢，台南市交通局重新繪設相關標線，將臨停區、禁止停車區及車道予以明確規範，並設立相關指示引導牌面，警察局配合其規劃，自1月24日起啟用U型車道違規停車科技執法，勸導期為期1個月，2月23日起正式執法。

高鐵台南站是台南及北高雄地區重要交通運輸場站，近年因應大台南會展中心及大型購物商場的陸續啟用，且2024年更為台南市舉辦建城400周年及台灣燈會等大型系列活動，高鐵台南站區及周邊道路交通量勢必大幅成長。

台南市2023年所建置科技執法地點14處，係經統計分析台南市易肇事違規路（段）口，採用影像分析技術，自動辨識違規行為，取締未禮讓行人、不依車道行駛等多種違規類型，規劃配合上開啟用及勸導期程辦理。

警方表示，透過科技執法可以針對易肇事地點的肇事違規特性，據以規劃科技執法項目，針對肇因對症下藥。讓民眾養成遵守交通規則的習慣，勿存有僥倖違規心理，以避免交通事故的發生，因此，警方強調，科技執法目的是為了「預防違規肇事」及「改善行車秩序」為目的，以台南市現行27處科技執法設備地點，統計2023年1至11月傷亡交通事故發生571件，相較2022年同期減少147件，事故比率下降20.5％，顯示有助於改善交通安全。