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獨／Gino勁宥2度性侵入獄喊冤　另涉性侵女直播主判決出爐

▲▼本名莊凱博的網紅「Gino勁宥」性侵1位女實況主判刑4年10月定讞服刑，入獄前po澄清影片喊冤，坐牢期間再被起訴涉性侵1位女直播主，女方po文吐怨氣。（圖／翻攝自YouTube／Gino勁宥、被害人臉書）

▲本名莊凱博的網紅「Gino勁宥」性侵1位女實況主判刑4年10月定讞服刑，入獄前po澄清影片喊冤，坐牢期間再被起訴涉性侵1位女直播主。（圖／翻攝自YouTube／Gino勁宥）

記者黃哲民／台北報導

本名莊凱博的網紅「Gino勁宥」於2020年間，在工作室2度性侵1位女實況主，事發後他堅稱彼此兩情相悅，法官不採信，依強制性交罪判刑4年10月定讞，莊目前服刑中，入獄前和爭議網紅Toyz同框直播仍喊冤，還po澄清影片自認「人醜怎麼做都是性騷擾」，引來網友痛罵，而莊男坐牢期間再被起訴2018年涉性侵1位女直播主，新北地院審結，因罪證不足判決無罪。

本案檢方起訴指稱，莊凱博於2018年7月16日，藉口參觀受害女直播主新租屋處，卻趁獨處機會，在屋內仗著身高180幾公分的體型優勢，壓制女方以手指性侵得逞。

▲Gino勁宥上Toyz直播對峙女網紅。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

▲Gino勁宥（左）入獄前，與爭議網紅Toyz（劉偉健，右）同框直播喊冤。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

莊男以「Gino勁宥」之名經營YouTube頻道，最高曾吸引約17萬人訂閱、小有名氣，本案女直播主起初隱忍，但莊男2020年間，爆發在工作室2度性侵1位女實況主的醜聞、引發譁然，本案女方鼓起勇氣，持受辱後向朋友訴苦的對話紀錄、身心受創就醫病歷等佐證提告，莊男否認性侵、辯稱從沒去過女方住處。

新北地檢署偵辦認定莊男犯罪嫌疑重大，去年（2023年）8月起訴他本案涉犯強制性交罪嫌。受害女直播主po文吐怨氣，指稱「這個惡人對我所做的傷害，還在網路說謊對我造謠，甚至還搶先告我妨害名譽？不過也給了我反告他的勇氣。」女方已獲不起訴，強調：「接下來，還有很長一段路要走。總之，現階段起訴了。感謝檢察官英明、感謝所有支持我的網友朋友、實際上幫助我的人，繼續奮戰！」

新北地險判決理由指出，本案女直播主的指控存有瑕疵，且無旁證補強，雖有3位證人作證，但內容都是聽女方所說，而女方與莊男的對話紀錄顯示內容寓意不明，不足以佐證犯行，女方因創傷後壓力反應就醫，無從證明是遭莊男性侵所致，全案存有合理懷疑，但判決莊男無罪，不等於認證莊男或女方誰在說謊，純粹因現有證據不足。

▲▼本名莊凱博的網紅「Gino勁宥」性侵1位女實況主判刑4年10月定讞服刑，入獄前po澄清影片喊冤，坐牢期間再被起訴涉性侵1位女直播主，女方po文吐怨氣。（圖／翻攝自YouTube／Gino勁宥、被害人臉書）

▲被害女直播主在莊凱博（Gino勁宥）被起訴後，po文吐怨氣。（圖／翻攝被害人臉書）

至於莊男前案所犯案情，發生在2020年5月17日凌晨3點多，莊男前1晚在位於新北市三重區的工作室內，和6位同事喝完酒各自休息，莊男等其他人離開，敲門將獨自留下補眠的女實況主騙出房間，強拉她到廚房抱上流理台性侵得逞。

女方奮力推打莊男肩膀、胸口反抗，怒斥「你不是我男朋友，不要這樣碰我」等語，但她身材嬌小，不敵莊男蠻力，事後女方打算私了以維護形象和團隊和諧，避免事情鬧開被家人知道，隔天（18日）晚間9點多在工作室跟莊男單獨面談，不料竟又遭莊男扛上流理台第2度性侵得逞。

女方驗傷提告，莊男推稱彼此合意性交，但證人證稱女方與莊男平常很少見面互動。女方控訴第1次無旁人可搭救，加上工作室不開伙，廚房沒鍋碗瓢盆可拿來打莊男，她徒手推阻無效，事後她找莊男談判只要求對方為「酒後亂性」道歉，不料竟發生第2次，莊男更宣稱「忍不住，沒辦法」、「看到妳就忍不住想要性交」，令她非常受傷。

▲▼網紅「Gino勁宥」性侵女直播主　強拉廚房二度逞慾。（圖／翻攝自Gino勁宥）

▲莊凱博（Gino勁宥）前案性侵女實況主，強拉到廚房2度逞慾。（圖／翻攝自Gino勁宥）

前案法官查明女方在事發前對於莊男的頻頻試探，僅回應「我們明明很少接觸」、「這麼少接觸怎可能喜歡」、「一個月講不到一句話」等語，且女方事發後，均立刻告訴男友和女同事，並傳訊息責備莊男「真的很過分」、「下次不行再這樣了」、「感覺你一點罪惡感都沒有」等語。

前案法官認定女方所述屬實，一、二審均將莊男所犯2個強制性交罪各判刑3年6月與3年10月，合併應執行4年10月徒刑，最高法院2022年9月22日駁回莊男上訴而定讞，莊男正在服刑，他入獄前和Toyz（劉偉健）同框直播仍喊冤，並po澄清影片自認「人醜怎麼做都是性騷擾，怎麼講出來的話都是錯的，提出來的證據都是歪的」等語，引來網友痛罵「這種人關進去剛好」。

莊男所犯前案醜聞爆發後，有2位女模出面指控曾遭莊男非禮，引發網路熱議，前案其實也有另1位女子提告指稱2018年8月間，在同1間工作室內遭莊男親吻並以手指侵犯，正是同案女實況主鼓勵她揭發，避免再有人受害，但前案法官認為欠缺證據，此部分判莊男無罪確定。

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