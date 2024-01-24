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大陸 大陸焦點 特派現場

C羅深圳賽事突取消！ 　陸球迷包圍飯店高喊「詐騙」

▲▼c羅致歉。（圖／翻攝自微博）

▲C羅致歉。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

國際足球超級巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）原定今（24）日和28日在大陸比賽，但在開賽前突然宣布因身體因素延期舉行，引發大批球迷不滿，高喊要出來道歉。主辦方表示，球迷可以得到全額退款。

據《光明網》報導，利雅得勝利賽事主辦方指出，因C羅受傷無法上場比賽，原定於24日和28日兩場比賽延期舉行；已經購買球票的球迷可以得到全額退款，主辦方也會對實際產生的機票酒店費用進行賠償。

根據網友上傳到X平台的影片，球迷在飯店外，不斷高呼「Ronaldo」，還有人喊「主辦方詐騙」、「出來道歉」。

▲▼ 球迷抗議現場 。（圖／翻攝自X）

▲ 球迷抗議現場 。（圖／翻攝自X）

據《新華社》早前報導，C羅領軍的沙烏地阿拉伯艾納斯隊（Al Nassr）21日抵達深圳，原定今（24）日和上海申花進行友誼賽，28日再對浙江隊。

C羅在記者會上道歉，「我要向中國球迷道歉，我愛中國，我想為你們踢球。我踢了23年，傷病是無法避免的，對此我很難過。中國球迷一直在我心裡。」

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