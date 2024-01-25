花蓮民宅惡火！10人同住加蓋鐵皮屋　4人受困「2小兄妹慘被燒死」

▲花蓮民宅奪命火警，2小兄妹不幸葬身火窟。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者陳韻如／花蓮報導

花蓮縣新城鄉昨(24日)發生一起2死火警意外！一棟2樓高民宅昨下午發生火警，警消到場灌救，並救出4名受困傷者，但其中2名幼童因嚴重燒燙傷宣告不治。初步了解，這一戶民宅共住了10人，案發當時3名幼童與67歲卿姓屋主，以及一名張姓租客在家，但沒想到卻意外發生火警，造成其中2名幼童身亡，詳細起火原因仍待調查釐清。

這起火警發生在昨天下午3點左右，警消到場時，民宅一樓、二樓已全面燃燒，二樓的陽台還有名60多歲的張姓婦人待救。

消防人員立即架梯將人救出，送往慈濟醫院救治，並立即佈水線灌救，直到15分鐘後控制火勢，並且在1樓隔間發現了一名3歲男童及2歲女童，1樓後側發現67歲卿姓屋主，其中2名幼童因嚴重燒燙傷，經搶救後仍宣告不治，而2名大人目前仍在加護病房搶救中。

初步調查，屋主卿姓老翁為榮民，有中低收入身分，與大姪女夫妻一家5口、小姪女與男友及一名嬰兒同住，另還有房間分租給張女，一共6大4小同住在這棟加蓋的鐵皮屋中。

據鄰居透露，卿男的大姪女從事房務工作，丈夫為鐵工，育有三名子女，分別為5歲大女兒、3歲兒子、2歲女小女兒，而案發當時，5歲姊姊發現起火，緊急逃出門外求救，但鄰居見狀想要幫忙救火，卻已來不及。

案發後，社會處處長、新城鄉鄉長及當地村長都趕往關心，鄉公所也已安排其餘4大2小安置於天公廟，並提供餐食及保暖衣物，而社會處也派社工到場給予家屬協助。