　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

內湖酒店妹上岸疑「以砲換藥」多劈　鄰曝吸男大法：每次都不一樣

廖姓女子身材瘦弱，外表樸素，全身上下沒有任何一樣穿戴與名牌有關。（圖／翻攝畫面）

▲廖姓女子身材瘦弱，外表樸素，全身上下沒有任何一樣穿戴與名牌有關。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

北市內湖安康路上一處民宅去年內就發生2次情殺事故，其中一起案件更直接鬧出人命，事主竟還都是同一位廖姓女子，而她身邊男伴時常更換，有知情人士透露，廖女疑似專找藥頭或尋求包養，且一次劈腿多人，才會讓情敵碰面時總以兵戎相見、血濺當場。

據了解，25歲的廖姓女子外表清純可愛，身穿休閒居家服，和母親與外公一同居住在該處。儘管廖女曾當過酒店小姐，身上卻沒有穿戴任何名牌服飾或包包，所使用物品中唯一與「名牌」有關的就是「毒品」，她上岸後疑似尋找「藥頭」當她的「Sugar Daddy」，除供應支付相關生活開銷外，也是她重要的藥物提供者，讓廖女「以砲換藥」。

去年年底，廖女現任林姓男友遭李姓男友持刀刺傷右肩，傷者在警消人員的陪伴下走上救護車。（圖／翻攝畫面）

▲去年年底，廖女現任林姓男友遭李姓男友持刀刺傷右肩，傷者在警消人員的陪伴下走上救護車。

知情人士指出，廖女一家在該地租屋生活十多年，儘管去年3月發生兇殺事故，該處房屋已經成為凶宅，但由於廖女一家繳交房租相當大方，房東仍繼續將房屋出租給他們。

根據附近鄰居對於廖女一家的觀察，鄰居指出該處出入複雜，偶爾晚上還可以聽到吵架聲響，「只要吵架幾乎就是他們家，而且廖女每次身邊的男伴都不一樣，常有不同的男生接送廖女回家」。

李姓男子持雙武士刀刺傷林姓男子後，犯後態度相當平靜，乖乖讓警方上銬逮捕。（圖／翻攝畫面）

▲李姓男子持雙武士刀刺傷林姓男子後，犯後態度相當平靜，乖乖讓警方上銬逮捕。

知情人士表示，廖女更換男伴速度頻繁的原因應可以往上追溯，因為廖女的母親也是如此，但廖女所做的卻遠比媽媽更危險，廖女到處找藥頭「以砲換藥」，不少藥頭並不知道廖女在外還有多個男伴，仇人相見格外眼紅，一定互砍。這點從擔任水泥工的34歲李男因復合不成，憤而持刀猛刺廖女的34歲林姓新歡事故中可以發現，且警方後續不僅在廖女身上查獲安非他命，更發現林男是毒品通緝犯，而捅人的李男也同樣有毒品前科。

此外，因廖女而起的第一次情殺事件中，被殺的潘姓男子是家中獨子，事發時才剛從監獄出來不久，是南港地區有名的小混混，其老家在舊莊一帶準備都更，因此獲得一筆費用，潘男疑似拿此費用來包養廖女。案發當天，潘男仗著自己身型壯碩，「帶刀」前往談判，未料卻遭到更年輕力壯的情敵反殺。

對此，潘男的母親悲痛欲絕，搶救9天後忍痛對兒子拔管放棄治療，並憤怒懷疑廖女在整起事故中是「共犯」，卻由高男獨自頂罪，聲請再議，士林地院在今年1月9日開庭，認為廖女偵查結果並不影響本案進行，且單單以手機通聯難以認定廖女有教唆殺人之事實，且兇刀上也並無採到任何廖女的指紋，最終因罪證不足獲不起訴處分。

延伸閱讀
內湖黑寡婦1／去年初情敵才為她互砍　清純妹年底換愛再爆互捅濺血
影爆點／2024第一部封神人生韓劇！《死期將至》死了又死，看完只想好好活下去
寵物情緣／財富女神砸上億「萌獸樂園」卡關　王宥忻直言「搞政治不是我強項」

ET快訊
湖中驚見鱷魚變冰棒！牠冰面下「時間暫停」　專家曝超狂真相
割頸亡國三生今告別式　生前最掛念「無法自理姊姊」：要一直陪她
內湖正妹竟是「黑寡婦」！劈腿2男害1死　酒店黑歷史起底
高雄30歲男寒流泡澡　踏出浴室「腦血管爆開」命危！醫揭背後原
名律師涉「虛擬貨幣洗錢」4人收押　家藏4900萬現金
賀瓏前女友發聲：只有魯蛇會靠貶低別人讓自己好過
今晨8.5℃！　還要多冷一天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

內湖酒店妹上岸疑「以砲換藥」多劈　鄰曝吸男大法：每次都不一樣

內湖正妹竟是「黑寡婦」！劈腿2男害1死　酒店黑歷史起底

名律師涉「虛擬貨幣洗錢」4人收押　家藏4900萬現金

割頸亡國三生今告別式　生前最掛念「無法自理姊姊」：要一直陪她

剛「嚴正聲明」切割行騙前手　名律師入主ACE交易所涉洗錢羈押禁見

女子上山追雪滑倒扭傷腳　桃園消防搬運下山送醫

空軍2士兵「寢室內」出手！學弟被脫褲舔下體　還遭單位嘲笑霸凌

婦人寒冬獨自睡在候車亭　瑞芳警暖帶回安置

國1北向5車車禍！兩車車頭撞爛3人傷　800萬悍馬車H1遭撞　　

11月男嬰遭口罩悶死　2名照護員無保請回

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

嗆蹭熱度送超派中指 超哥：你什麼咖｜20240124 ET午間新聞

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

來賓嘲諷身障者「賀瓏跟著大笑」遭炎上　Albee道歉「當下沒聽懂」..薩泰爾發聲明

夜夜秀「訕笑身障者」被炎上 製作人道歉｜20240124 ET午間新聞

上駕訓班竟被教練要求逼車？　硬拉方向盤：機車會閃到路肩

內湖酒店妹上岸疑「以砲換藥」多劈　鄰曝吸男大法：每次都不一樣

內湖正妹竟是「黑寡婦」！劈腿2男害1死　酒店黑歷史起底

名律師涉「虛擬貨幣洗錢」4人收押　家藏4900萬現金

割頸亡國三生今告別式　生前最掛念「無法自理姊姊」：要一直陪她

剛「嚴正聲明」切割行騙前手　名律師入主ACE交易所涉洗錢羈押禁見

女子上山追雪滑倒扭傷腳　桃園消防搬運下山送醫

空軍2士兵「寢室內」出手！學弟被脫褲舔下體　還遭單位嘲笑霸凌

婦人寒冬獨自睡在候車亭　瑞芳警暖帶回安置

國1北向5車車禍！兩車車頭撞爛3人傷　800萬悍馬車H1遭撞　　

11月男嬰遭口罩悶死　2名照護員無保請回

全球AI大戰開打！　美國研究曝：連北韓也在發展

《富都青年》破億倒數！吳慷仁現場脫衣送「原味T恤」　電影院開唱

《可憐的東西》艾瑪史東最大膽演出！　「初體驗」欲罷不能整天愛愛

「竹中之光」陳俊翰感人紀錄片曝　偉大陳媽媽陪伴40年

內湖酒店妹上岸疑「以砲換藥」多劈　鄰曝吸男大法：每次都不一樣

台灣OL遭美科技公司裁員！　她全程直播超錯愕：才剛買房

陳美鳳一件大衣外套穿30年！　網驚「身材都沒變」舊款穿成新款

范瑋琪神隱3個月現蹤沖繩　1年內痛失3家人「消瘦近照曝光」

內湖正妹竟是「黑寡婦」！劈腿2男害1死　酒店黑歷史起底

全球500大最有價值品牌　台灣僅「這2間」上榜

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

社會熱門新聞

錯失2次救命機會！11月嬰遭悶死　父見畫面崩潰

割頸亡國三生今告別式　生前最掛念她

內湖黑寡婦　清純妹年底換愛再爆互捅濺血

名律師入主ACE交易所涉洗錢羈押禁見

太平山2024首波低溫下冰霰　23日將有雪可賞

15歲少年追雪被同學放鳥　全身淋溼進警局求助

假澳洲券商吸金15億！25人遭搜索約談

名律師涉「虛擬貨幣洗錢」4人收押　家藏4900萬現金

空軍2士兵「寢室內」出手！學弟被舔

參選立委落選！張子孝涉現金買票遭收押

可愛女警合歡山比YA爆紅！3萬人敲碗：單身嗎

即／弟打死啃老哥　檢罕「義憤殺人」6萬交保

獨／性侵入獄喊冤　Gino勁宥另涉性侵再判囚

獨／女遭挖眼+刀砍「不算殺人」　檢方2理由上訴

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

女老師「誘男高中生」性愛30次！教室淪砲房

《夜夜秀》涉歧視炎上　贊助商Emma床墊道歉了

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

即／台灣被寒流冰封了！3縣市恐「跌破6度」

大阪環球影城台、韓招人　時薪365元

寒流餘威再凍一波！跌破6度區曝　龜速回暖「北部低溫1字頭再4天」

台灣將導入大陸品牌新7人座休旅

錯失2次救命機會！11月嬰遭悶死　父見畫面崩潰

超哥現身「帝王級服務」理容店

割頸亡國三生今告別式　生前最掛念她

保時捷女業務年賣170輛車！被酸陪客戶回應了

年輕人狂長白髮！「8大元凶」曝光　這樣吃能染黑

他對賀瓏下通牒！　「一天不道歉，我就上節目噴你」

工程師月薪2萬跳槽！遭索賠464萬傻眼

不信Albee沒聽到！郭昱晴見她「拍手大笑一幕」氣炸

更多

最夯影音

更多
11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩
勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

嗆蹭熱度送超派中指 超哥：你什麼咖｜20240124 ET午間新聞

嗆蹭熱度送超派中指 超哥：你什麼咖｜20240124 ET午間新聞

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面