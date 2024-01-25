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微軟市值破3兆美元！超過法國GDP　史上唯二「3兆俱樂部」企業

▲▼微軟。（圖／路透）

▲微軟市值首度超過3兆美元。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

隨著AI人工智慧熱潮推動股價，美國科技巨擘微軟（Microsoft）市值24日盤中首度突破3兆美元（約新台幣93.95兆）大關，超過了法國GDP總額，成為史上第2家市值超過3兆美元的企業。

根據CNN報導，微軟股價在24日下午上漲近1.5％至每股405美元左右，市值首度超過3兆美元，超過了法國GDP總額（約2.779兆美元）；另一方面，蘋果盤中股價上漲0.3%，來到每股195.50美元，市值3.02兆美元。微軟與蘋果也成為史上唯2市值超過3兆美元的企業。

微軟的股價在去年上漲約40％後，今年為止已上漲了7％以上，主要原因是投資者對AI人工智慧的投入及其對公司創造增長的潛力。微軟執行長納德拉（Satya Nadella）在2023年對人工智慧進行了數十億美元的投資，包含將其商業化，並趕在競爭對手之前，將ChatGPT等人工智慧工具添加到其產品中。

在過去10年的大部分時間裡，微軟的市值一直落後於蘋果，但今年1月初，微軟超過蘋果成為全球市值最高的上市公司。事實上，微軟和蘋果都屬於所謂的美股七巨頭（Magnificent 7），其餘成員包含輝達（NVIDIA）、亞馬遜（Amazon）、Alphabet、Meta和特斯拉（Tesla），這些企業在過去幾周將市場推至新高。

光是微軟一間就佔標普500指數的7.3%，而這7支股票的市值加起來，超過了除美國以外，任何一個國家的整個股票市場。Bespoke Investment Group分析師稱，截至上星期為止，輝達和微軟就共向了今年標普500指數約75％的漲幅。

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