蘋果發展更強大AI功能　持續收購人工智慧公司

▲蘋果持續發展AI相關功能。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳俐穎／綜合報導

根據英國《金融時報》報道，蘋果一直在默默進行一系列收購和招聘，為下一代iPhone搭載更強大的人工智慧技術，且致力於達成在設備上就可以使用的AI技術，而不依賴雲端資料中心。

報導指出，蘋果一直專注於解決「如何在行動裝置上運行人工智慧」這一技術難題。為此，收購多家 AI 新創公司，最近一次是在去年年初收購加州公司 WaveOne，提供基於AI 的視訊壓縮技術。

摩根士丹利最近的研究報告則指出，蘋果近一半的AI 招募職位都提到了「深度學習」這個關鍵字，而深度學習正是生成式 AI 的核心演算法之一。

先前的消息表明，蘋果早在2023 年初就開始測試代號為「Ajax」的大型語言模型（LLM）。與OpenAI 的ChatGPT 等LLM 不同，蘋果的重點在於開發可以在裝置本身上運行的生成式AI，而不是依賴資料中心的雲端服務。

然而，要實現這一目標並不容易。一方面，需要優化LLM 模型，減少其體積，另一方面，則需要更強大的行動硬體和更快的晶片的支援。例如，據傳蘋果計劃大幅升級iPhone 16的麥克風，以提升基於AI 的Siri 體驗。

就在上個月，蘋果的人工智慧研究人員宣布，發明一種新型的快閃記憶體利用技術，實現了在記憶體有限的iPhone 和其他蘋果設備上部署大型語言模型的重大突破。

分析師預計，蘋果將於今年 6 月舉行的全球開發者大會上，宣布一系列基於生成式AI 的工具，屆時 iOS 18 也將亮相。摩根士丹利分析師認為，iOS 18 將為生成式AI 提供支持，甚至可能包括由LLM 驅動的語音助理Siri，為用戶帶來全新的智慧體驗。