鍾欣怡愛女親身經驗！激推大學眼科AI智配角膜塑型安全又方便

▲對於孩子的視力問題，鍾欣怡放心交給大學眼科。（圖／翻攝自影片，下同）

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現代人幾乎無時無刻都在接觸3C產品，讓人更加注重視力問題，近年受到疫情影響，尤其是學齡孩童，更是不論查知識、上課、做作業都離不開手機、平板、電腦，身為二寶媽的鍾欣怡表示，「我想很多爸媽都跟我一樣擔心吧！」 所以每年她都會帶孩子做視力檢查，而去年的檢查結果嚇了她一大跳，「乖姐一年不到就暴增100多度」。鍾欣怡正苦惱時聽了朋友分享，至大學眼科配戴角膜塑型，不但度數控制得很不錯，白天還不用戴眼鏡就能看清楚、非常方便，讓她立刻帶著乖姐預約大學眼科諮詢。

角膜塑型是一種物理性、非手術的矯正方法，利用角膜的可塑性，透過晚上睡覺配戴約6至8小時，溫和地改變角膜弧度，達到矯正視力的效果；現在還有全新的智配角膜塑型，運用AI智慧驗配技術，透過高階角膜地圖儀，精準分析角膜上10萬2千個點，訂做出全客製化的專屬鏡片。

鍾欣怡帶著乖姐至大學眼科諮詢後，大讚其專業與親切的服務品質，「除了基本的視力檢查，驗光師還用許多先進的儀器，對乖姐的眼睛進行眼壓、角膜曲率、眼軸長等21道近視防控檢查。也詳細說明每一項數據的意義，讓我們清楚地了解乖姐的近視狀況。」鍾欣怡分享乖姐在配戴自己專屬個人化的「角膜塑型片」第一晚的感受，覺得雖然不太習慣，但沒有其他太不舒服的感覺；隔天早上摘除鏡片後，乖姐更驚喜表示，「我看得好清楚哦！」讓鍾欣怡原本的擔憂煙消雲散，直言非常放心、很有安全感，不用再擔心乖姐在學校玩耍運動時戴著眼鏡很不方便。

為了讓孩子穩定近視度數，鍾欣怡選擇了角膜塑型的方式，乖姊戴到現在1年了，眼軸也很穩定，但她也表示孩子的近視控制並非是能夠從此一勞永逸的事，仍需要持續定期回診，追蹤控制近視度數的效果、角膜和鏡片的狀況；而大學眼科能讓鍾欣怡放心的原因就在於，可以透過LINE官方帳號持續記錄眼軸增長的速度，隨時追蹤孩子的視力發展曲線，並且提供完整配戴及保養教學，而且還有24小時客服緊急諮詢專線，讓初期配戴者任何時間遇到狀況都可以得到專業的解答。

鍾欣怡也說，醫師有提醒學齡期的孩子是近視增加的高峰期，如果像她和先生一樣都是高度近視一族，那麼孩子更可能成為近視的高風險族群，建議可以定期帶孩子至專業醫療院所檢查視力、度數，才能及早發現問題及早治療喔！