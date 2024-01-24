快訊／正式對決賴士葆！　傅崐萁宣布參選國民黨團總召

▲傅崐萁宣布登記參選國民黨團總召。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立法院黨團總召之爭備受關注，明天將登記截止。今（24）日晚立委傅崐萁表示，他深感國會改革的重要與使命，在經過與家人溝通後，取得家人諒解與支持，毅然決定承擔責任，參選國民黨立法院黨團總召。明天上午10點也將在立法院召開記者會說明。

立法院新會期國民黨團幹部30日即將改選，立委賴士葆今上午登記參選黨團總召，立委陳玉珍也現身力挺。不過，傅崐萁今日晚間表示，在全國60%的民意希望強力監督執政的民進黨下，新國會迎來了三黨不過半，也開啟了陽光再次照進立法院的契機，已經延宕30年的國會改革不能再等待。

傅崐萁提到，他深感國會改革的重要與使命，在經過與家人溝通後，取得家人諒解與支持，毅然決定承擔責任，參選國民黨立法院黨團總召，務求在野凝聚共識，朝野共同合作，以最快時間之內推動並完成國會改革的七項重大法案之立法。

傅崐萁說，期盼貢獻自身五屆立委、九年五星縣長的政治歷練，為黨團傳承經驗、服務委員、帶領及協調議事運作、攻防，持續和民進黨周旋，讓國會不再被藐視，讓國民黨團更有尊嚴，讓百姓看到國民黨的革新進步，促進黨團團結，發揮更大的戰力，來制衡民進黨。