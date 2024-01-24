國民黨連7年沒年終！　發言人開玩笑：等一下就去朱立倫辦公室講

▲國民黨發言人楊智伃。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

面對2024年總統大選敗選，儘管立委方面國民黨成為國會最大黨，但面對過年同樣是年關難過，據了解，今年國民黨黨工依然沒有年終獎金，距離上一次領到年終獎金，已經是2017年前主席洪秀柱擔任主席時，也代表國民黨已經連續7年沒有年終。國民黨發言人楊智伃對此表示，「我們仍舊非常期待」，媒體詢問是否要喊話朱立倫，她開玩笑說「我等一下去他辦公室講」。

過去幾年間，國民黨黨工都沒有領到年終獎金，最後一次還是在2017年洪秀柱擔任主席時期，因為黨產會解凍部分黨產，才讓國民黨黨工有獎金可領，但從2017後，前主席吳敦義擔任主席開始，國民黨黨工就沒有年終獎金，當時是由各單位主管各自募款或禮品，發送給自己單位黨工。

到了立委江啟臣執掌國民黨時，則是由時任秘書長的李乾龍向企業募款，發給員工6千元賣場禮券，讓黨工能過好年，相較於民進黨過去加薪又有1.5個月年終，執政在野真的是兩樣情。

朱立倫回鍋擔任國民黨主席後，在2022年地方選舉大勝，朱立倫發放6千元獎金，當時還有臘肉、酸菜等企業贊助的小禮物提供抽獎，同時國民黨也在黨中央舉辦尾牙，但今年面對敗選，政黨票又不如4年前，補助款下滑，國民黨再次沒有年終獎金，台灣霸王級寒流來襲，國民黨也在敗選氣氛中度過寒冬。

對於年關將近，國民黨卻是彈盡援絕，楊智伃表示，「我們仍舊非常期待」，媒體追問要不要喊話主席？她則開玩笑說「我等一下去他辦公室講」，更盼大家年終都很多。

不過，據了解，國民黨今日中常會上，並未討論到年終獎金一事，但有不少黨工仍引頸期盼，到底會不會發放，仍待朱立倫鬆口。不過也有黨工認命說，「不期不待，不受傷害」。