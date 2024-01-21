女強男弱！科技女主管年薪400萬「男友薪水低」　爸媽勸分：配不上

▲男友薪水與學歷都比不上原PO。（圖／非新聞當事人／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「女強男弱不行嗎？」一名女網友透露，本身年薪400萬擔任主管職，而男友年薪是她的1/5，如今想婚了，爸媽卻極力勸分，主張要找一個比自己條件好的人才行。對此，原PO感到苦惱不已，男友品行不錯又會照顧她，婚後很適合當家庭主夫，「薪水低沒關係，錢我來賺就好」、「選個會照顧我的人，為何不行？」

一名女網友在Dcard表示，她是某科技公司的女主管，與男友交往1年很穩定，儘管兩人經濟狀況天差地遠，但原PO一點也不嫌棄，「薪水學歷都遠沒法和我比，我年薪400萬以上，少說他的5倍」。

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交往這1年下來，男友的品行沒問題，對原PO非常關愛，尤其工作特別忙碌時，男友會主動把事做好、不時關心狀況與照顧原PO身體，於是原PO霸氣直呼 「薪水低沒關係，錢我來賺就好」，男友婚後只要擔任家庭主夫就行了。

無奈爸媽堅持要原PO找一個條件更好的對象，讓原PO無助又無奈，畢竟能有今天的成就，原PO就是自己努力得來的，也使得自己更加獨立。若找一個條件好的人，萬一對方家庭非常父權、事業也繁忙，就怕會影響原PO衝事業，「我也不是很缺錢，選個會照顧我的人，為何不行？」

文章曝光後，底下網友現實分析，年薪差5倍來說，等於男友年薪有80萬，「你要擔起來喔，你們結婚或是分手，就看你能不能當神隊友了」、「女強男弱一堆不幸福的喔，現在台男一堆心機男，我女生朋友在賺錢，男生轉移她財產，一堆都當你ATM、轉移財產」、「老實說，你要生小孩，某天你生大病，你男友80萬可以養得起你+小孩？再來男友不工作就會沒生存能力」、「薪水差那麼多，越級打怪就是愛你的錢啊，現在一堆軟爛男、阿姨我不想努力，一堆女生傻傻被利用，還覺得是真愛」「看他原生家庭相處如何？男人看重的是利益，女人要的是感覺，資產守好，不要給他太多家用，男人現實時候是不顧情面的，他有錢了可能就會轉性」。

不過也有人力挺，「沒有不行啊！年薪400萬以上的男生也想找顧家的女生吧！男生年薪80萬朝九晚五不加班的話，我覺得條件很好，唯一要擔心的是婆媽的閒言閒語你們是否能扛住」、「你爸媽太不現實了，大概想看你孤老終生，要找旗鼓相當又專一的另一半，打著燈籠都找不到」。