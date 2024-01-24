「台中市十大伴手禮」揭牌　市府祝店家業績倍增

▲台中市工策會邀請書法大師周良敦（左）書寫「臺中市十大伴手禮」，預祝店家業績倍增。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市工商發展投資策進會連續15年舉辦「台中市十大伴手禮」票選活動，不但打開台中美食知名度，更讓參與廠商生意興隆，工策會為了持續打響此活動，請來國寶級書法大師周良敦書寫「臺中市十大伴手禮」招牌，24日揭牌，希望在大師加持下，業績翻紅，龍年賺大錢。

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工策會總幹事黃于珊表示，為強化「十大伴手禮票選活動」行銷宣傳及創造話題，自2020年起，每年都配合時事，設計不同主題及風格，包括「幸福記憶」、「臺中人的口袋名單」、「Buy禮百禮」，並結合元宇宙Vtuber、網紅短影音，搭配年節整體行銷，成效頗彰，不僅吸引更多廠商參與，也讓十大伴手禮在民眾心中更具意義。



黃于珊說明，得獎伴手禮是城市品牌的重要指標，為彰顯獎項榮譽、深化品牌形象，因此邀請周良敦揮毫「臺中市十大伴手禮」，作為品牌標誌，希望得獎廠商新春開紅盤、插旗國際市場，財運昌「龍」。

周良敦說，他曾吃過台中監獄受刑人製作的狀元糕，覺得非常好吃，於是寫下「最好吃的狀元糕在台中監獄」，獄方把他寫的字當作外包裝，結果，原本年營業額不到3萬元，1年後竟暴增5百萬，如今每年都破千萬，參與的受刑人月薪可領到4萬5千元，另外，日月潭的涵碧樓、台中國際機場等相關字體，也出自他手，他希望透過他的字，讓廠商生意蒸蒸日上。